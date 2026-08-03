Por: Caracol TV

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Un sismo de magnitud 5,6 se registró en la madrugada de este lunes 3 de agosto en Egipto, con epicentro en la provincia de Suez, al este de El Cairo. Aunque las autoridades descartaron víctimas fatales y personas heridas, el movimiento telúrico provocó algunos daños materiales, entre ellos el colapso parcial de edificaciones, lo que llevó a la activación de los protocolos de emergencia.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto (NRIAG), el terremoto ocurrió hacia las 3:00 de la madrugada, hora local (00:00 GMT), a unos 38 kilómetros al norte de la ciudad de Suez y aproximadamente a 120 kilómetros al este de El Cairo.

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El organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una característica que hizo que fuera percibido con fuerza en la capital egipcia y en varias poblaciones cercanas al canal de Suez.

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Tras el movimiento telúrico, el Ministerio de Salud de Egipto informó que activó un plan de emergencia para monitorear la situación en las diferentes provincias del país y verificar posibles afectaciones. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni fallecidas.

Por su parte, la Media Luna Roja Egipcia señaló que recibió varios reportes relacionados con daños en infraestructura. Uno de ellos correspondió al derrumbe del balcón de una vivienda en la provincia de Suez, mientras que en el sector de Rod al Farag, en el norte de El Cairo, un edificio presentó un colapso parcial. En ambos casos, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado a la ciudadanía para evitar acercarse a edificaciones antiguas o que presenten grietas y otros signos visibles de afectación, mientras continúan las inspecciones estructurales.

El jefe del Departamento de Sismos del NRIAG, Sherif al Hady, explicó al canal Extra News que, después del terremoto principal, se han registrado al menos cinco réplicas.

Según el funcionario, todas han sido de baja intensidad y la de mayor magnitud alcanzó los 3 grados, por lo que no representaron un riesgo significativo para la población.

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El terremoto fue sentido por miles de personas en El Cairo, Suez y varias provincias del Delta del Nilo. A través de redes sociales, numerosos ciudadanos relataron que sintieron cómo sus viviendas se sacudieron durante varios segundos antes del amanecer, lo que generó momentos de preocupación.

Aunque Egipto no registra con frecuencia terremotos de gran intensidad, el país sí experimenta actividad sísmica moderada debido a su ubicación geológica. Las zonas del golfo de Suez, el golfo de Aqaba y el mar Rojo son consideradas las de mayor riesgo, ya que allí convergen y se separan las placas tectónicas africana y arábiga.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.