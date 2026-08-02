Por: Caracol TV

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Además de un sismo en la madrugada en Colombia, se informó sobre dos temblores registrados cerca al mediodía de este domingo 2 de agosto de 2026 en diferentes zonas del país.

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Hubo uno más fuerte en Chocó, que tuvo dos momentos claves. En un primer boletín preliminar publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 4.1 y una profundidad superficial, invitando además a la ciudadanía a reportar si percibió el evento a través de la plataforma Sismo Sentido.

Sin embargo, luego del análisis técnico correspondiente, el SGC actualizó la información y confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 3.7, manteniendo una profundidad superficial.

Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 12:12 del mediodía, hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó.

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La entidad informó que el evento quedó localizado en las coordenadas 7.59° de latitud y -77.24° de longitud, con una profundidad superficial.

De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos al epicentro fueron:

Riosucio (Chocó), a 21 kilómetros.

Unguía (Chocó), a 53 kilómetros.

Carmen del Darién (Chocó), a 56 kilómetros.

Poco antes, cerca del mediodía, sobre las 11:11 de la mañana, registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.2, con profundidad superficial, que se originó en Dabeiba, del departamento de Antioquia.

Cabe mencionar que a las 9:42 a. m. de la mañana, también hubo otro sismo con epicentro en Zapatoca (Santander), con magnitud 3.4 y profundidad de 136 kilómetros.

El seguimiento a estos eventos sísmicos en Colombia sirven para tomar precauciones, mucho más luego de que el pasado 24 de junio se presentó un terremoto en Venezuela que acabó en tragedia.

Esa situación desembocó en más de 5.000 muertos y millonarios daños materiales por edificaciones destruidas en diferentes ciudades del territorio venezolano, en un hecho que conmocionó al mundo.

¿Qué prevenciones tomar ante un temblor en Colombia?

Colombia presenta un elevado riesgo de actividad telúrica por la convergencia continua de las placas tectónicas Nazca, Sudamericana y Caribe en su territorio nacional.

Implementar planes preventivos organizados reduce los riesgos físicos, disminuye pérdidas materiales y facilita reacciones oportunas frente a emergencias sísmicas imprevistas en cualquier región del país.

Identificar las zonas de menor riesgo dentro del hogar, oficina o institución educativa, localizando estructuras firmes, columnas principales y mesas resistentes de madera.

dentro del hogar, oficina o institución educativa, localizando estructuras firmes, columnas principales y mesas resistentes de madera. Asegurar firmemente a las paredes los muebles pesados, estanterías elevadas, calentadores, televisores y objetos colgantes que puedan desprenderse durante una sacudida fuerte.

los muebles pesados, estanterías elevadas, calentadores, televisores y objetos colgantes que puedan desprenderse durante una sacudida fuerte. Preparar un maletín de emergencia en un lugar accesible que contenga botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio portátil.

en un lugar accesible que contenga botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio portátil. Diseñar un plan familiar de emergencia estableciendo rutas claras de evacuación, roles específicos para cada integrante y puntos de encuentro externos completamente seguros.

estableciendo rutas claras de evacuación, roles específicos para cada integrante y puntos de encuentro externos completamente seguros. Hacer simulacros periódicos con familiares o compañeros de trabajo para memorizar procedimientos adecuados de protección y calcular tiempos reales de salida.

Instrucciones durante un movimiento sísmico

Conservar la calma de inmediato evitando salir corriendo hacia vías públicas o escaleras, previniendo tropezones violentos, caídas peligrosas o estampidas humanas generalizadas.

evitando salir corriendo hacia vías públicas o escaleras, previniendo tropezones violentos, caídas peligrosas o estampidas humanas generalizadas. Agacharse, cubrirse y sujetarse bajo un mueble pesado de estructura rígida para proteger la cabeza, el cuello y la columna de objetos que caigan.

bajo un mueble pesado de estructura rígida para proteger la cabeza, el cuello y la columna de objetos que caigan. Mantenerse totalmente alejado de ventanas , espejos, fachadas acristaladas, estantes altos y cables de energía eléctrica suspendidos que puedan fracturarse repentinamente.

, espejos, fachadas acristaladas, estantes altos y cables de energía eléctrica suspendidos que puedan fracturarse repentinamente. Cortar los suministros de gas , electricidad y agua si la intensidad del evento lo permite, evitando incendios accidentales o explosiones por fugas operativas.

, electricidad y agua si la intensidad del evento lo permite, evitando incendios accidentales o explosiones por fugas operativas. Si se maneja un vehículo, disminuye la velocidad progresivamente, parquear en un lugar despejado y permanece adentro con las luces intermitentes encendidas.

Adoptar estas recomendaciones fomenta la cultura de autocuidado, fortalece la resiliencia comunitaria y protege vidas humanas de manera directa frente a fenómenos naturales inevitables que pueden presentarse.

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