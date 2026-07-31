Por: Diario del Huila

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El movimiento telúrico se registró a las 6:05 de la mañana de este viernes 31 de julio. El Servicio Geológico Colombiano reportó una profundidad superficial. Hasta el momento no hay personas lesionadas ni daños conocidos.

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Un sismo de magnitud 3.8 se registró durante la mañana de este viernes 31 de julio en el norte del Huila, con epicentro en inmediaciones del municipio de Baraya.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:05 a. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El SGC ubicó el epicentro a 23 kilómetros de Baraya, en las coordenadas 2.99 de latitud y -74.93 de longitud.

Por sus características, el movimiento pudo ser percibido de manera leve en sectores cercanos al epicentro. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento.

La magnitud registrada no corresponde a un sismo de gran intensidad, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno y las edificaciones.

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Huila, una zona de actividad sísmica

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. El Huila, particularmente en la región andina, registra periódicamente movimientos telúricos de diferentes magnitudes.

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan mantener la calma y aplicar las medidas de prevención, además de verificar posibles afectaciones en viviendas o infraestructura y reportarlas a los organismos correspondientes.

Por ahora, el sismo de 3.8 registrado en Baraya no deja reportes de afectaciones, mientras se mantiene el seguimiento a la actividad sísmica en el departamento.

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