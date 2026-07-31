El Pacto Histórico manifestó su preocupación por el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que su reciente cargo como presidenta ejecutiva de Acemi podría representar un presunto conflicto de interés.

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La colectividad argumentó que, al haber liderado el gremio que representa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Vesga podría enfrentar restricciones legales para tomar decisiones relacionadas con ese sector durante el primer año de su gestión en el cargo público.

En un comunicado, el partido señaló que la legislación vigente contempla limitaciones para quienes han representado intereses privados antes de asumir funciones en el Estado, por lo que pidió revisar si estas normas aplican al caso de la nueva ministra.

El pronunciamiento se produjo pocas horas después de que Vesga aceptara oficialmente la designación, afirmando que trabajará para fortalecer el sistema de salud, priorizar a los pacientes y recuperar la confianza entre los diferentes actores del sector.

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Hasta el momento, el gobierno electo no ha respondido a los cuestionamientos del Pacto Histórico.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes analicen si existe alguna incompatibilidad jurídica que impida el ejercicio del cargo.

La controversia surge en un momento clave para el sistema de salud colombiano, que afronta importantes retos y será una de las principales prioridades del nuevo gobierno.

Felipe Zuleta critica doble moral de Pacto Histórico

El panelista de Blu Radio señaló que la Minsalud de Petro en su momento también venía de un cargo similar. Asimismo, criticó que el Pacto Histórico no acepte el triunfo de De la Espriella y sí critique sus nombramientos.

“La doctora Carolina Corcho, por ejemplo, en el lapso anterior a ser ministra fue presidenta de la Asociación de Médicos Internos y Residentes. Entonces, ¿estaba en una inhabilidad? No”, añadió.

“Me llama la atención que ellos dicen que no es un gobierno legítimo. Entonces, ¿para criticar los nombramientos de ministros sí es legítimo?”, sentenció.

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