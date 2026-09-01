Un colombiano que trabajaba como repartidor en Bogotá terminó hace menos de tres meses en Rusia, combatiendo en la guerra contra Ucrania. Su historia, revelada por Noticias Caracol, terminó con una huida del ejército ruso y su posterior rendición ante tropas ucranianas.

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Se trata de Carlos Andrés Barrios, quien contó al medio de comunicación cómo recibió una notificación mientras buscaba oportunidades laborales y terminó aceptando un contrato para incorporarse a las fuerzas rusas.

Según relató a Noticias Caracol, en ese momento se encontraba trabajando como repartidor en Bogotá y aceptó la propuesta porque quería conseguir recursos para sacar adelante a su familia.

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“Prácticamente estaba viendo videos cuando yo vi la notificación que si quería hacer parte del ejército ruso”, contó Barrios en el testimonio divulgado por el medio.

Después de aceptar el contrato, viajó a Rusia y recibió entrenamiento antes de ser enviado a una zona de combate.

El colombiano aseguró que firmó directamente un contrato con representantes de la Federación Rusa y que posteriormente fue llevado a entrenar. Según su relato, ese periodo de preparación fue relativamente corto antes de que los reclutados fueran enviados hacia zonas cercanas a la primera línea.

Su historia hace parte de los casos de colombianos que han terminado vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania, un fenómeno que ha desatado preocupación entre familiares y autoridades colombianas.

Relato de colombiano sobre el entrenamiento en guerra de Rusia y Ucrania

Barrios contó a Noticias Caracol que inicialmente estuvo en una base de entrenamiento junto con otros siete colombianos. Posteriormente, el grupo fue dividido y cuatro de ellos fueron enviados hacia otro lugar.

Según su relato, después del entrenamiento terminó en un túnel que describió como un escenario extremadamente difícil.

“Como un infierno”, dijo el colombiano al recordar las condiciones que encontró allí.

Barrios aseguró que había personas heridas o que se desmayaban y que, según lo que presenció, algunas no recibían atención.

“Había gente muerta, gente que se desmayaba”, relató en la entrevista.

También aseguró que durante ese periodo lo obligaban a hacer trabajos físicos, entre ellos cavar, y que las condiciones para los combatientes eran precarias.

“Me ponían a cavar, a cavar, no les daban ni aguapanela, nada caliente”, contó.

Después de ser enviado hacia una zona de combate, la situación empeoró cuando resultó herido. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar las filas rusas y entregarse a las tropas ucranianas.

El momento que terminó cambiando la historia de Barrios ocurrió hace menos de una semana, según el relato divulgado por Noticias Caracol. El colombiano contó que se encontraba en una trinchera cuando llegaron dos soldados ucranianos. Al verlos, decidió levantar las manos y entregarse.

“Yo me le entrego, me le entrego”, habría dicho mientras intentaba hacerles entender que no quería continuar combatiendo.

Barrios también recordó que repetía “paz, paz, paz” mientras se entregaba a los soldados.

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