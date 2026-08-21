Por: Caracol TV

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La controversia internacional acerca del reclutamiento de ciudadanos extranjeros en el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue creciendo, especialmente en América Latina y África. Cada vez más gobiernos de estas regiones le exigen a Rusia que detenga la práctica de incorporar extranjeros en sus filas militares. Rusia, por su parte, sostiene que dichos extranjeros firman contratos voluntariamente, motivados por razones económicas o por solidaridad, descartando que exista coerción o engaño en el proceso. Sin embargo, el trasfondo es más problemático: el Kremlin utiliza esta estrategia para enfrentar la falta de soldados en el frente, las elevadas cifras de bajas y, sobre todo, evitar la impopularidad de una segunda movilización antes de las elecciones legislativas.

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Para incentivar a los extranjeros, el presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en marzo de 2026 una ley que impide la extradición de quienes hayan servido en el ejército ruso, lo que suma un atractivo adicional a los beneficios anunciados por reclutadores. Un informe de Noticias Caracol identifica a Colombia como uno de los países foco de esta estrategia. A ciudadanos colombianos, según el reporte, les prometen un bono de 35.000 dólares, un salario mensual de 3.500 dólares y la ciudadanía rusa tanto para el combatiente como para su familia después de seis meses de servicio; no obstante, quienes han ido afirman que estos beneficios raramente se cumplen.

La situación ha generado protestas de familiares, especialmente en casos de combatientes muertos o desaparecidos, quienes denuncian trata de personas y se manifiestan frente a embajadas rusas. Diplomáticos como el canciller de Panamá y el ministro de Exteriores de Ghana han expresado públicamente su preocupación y pedido a Rusia el cese del reclutamiento de sus nacionales, mientras que países como Perú han solicitado información sobre sus ciudadanos caídos o desaparecidos. Datos oficiales indican que, en Perú, once personas han muerto y ciento catorce están desaparecidas entre quienes combaten al servicio de Rusia.

El fenómeno también ha afectado a ciudadanos africanos: Ghana reporta más de sesenta muertos y quince desaparecidos, mientras que Kenia estima en más de mil sus nacionales reclutados, con cifras de muertos y desaparecidos considerables. Según cifras divulgadas por Ucrania, cerca de medio millar de africanos han muerto y alrededor de 27.000 extranjeros de 44 países han sido reclutados por Moscú desde febrero de 2022.

A pesar de las quejas, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insiste en que estos contratos son voluntarios y gestionados conforme a la legislación rusa, y descarta la existencia de reclutamiento forzado. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos cuestionan el método, asegurando que Rusia aprovecha la vulnerabilidad económica y social de los reclutados, además de ofrecer falsas promesas laborales y de ciudadanía. Las embajadas rusas en América Latina rechazan tales acusaciones y se deslindan de cualquier red ilegal, como ocurre con la Embajada de Rusia en Colombia, que desestimó los informes periodísticos al respecto.

¿Cómo recluta Rusia a extranjeros para la guerra en Ucrania?

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, Rusia recluta extranjeros ofreciéndoles grandes incentivos económicos, como bonificaciones de hasta 35.000 dólares y salarios mensuales de 3.500 dólares, además de la promesa de ciudadanía rusa para el combatiente y su familia tras seis meses de servicio. Sin embargo, diversas fuentes advierten que estas promesas rara vez se cumplen, según testimonios recogidos y protestas de familiares.

¿Cuáles son las consecuencias para los latinoamericanos y africanos reclutados por Rusia?

Las consecuencias incluyen muertes, desapariciones y denuncias de trata de personas, como lo evidencian Panamá, Perú y Ghana, que han reportado decenas de fallecidos y desaparecidos. Además, muchos familiares se sienten engañados por falsas promesas y algunos gobiernos buscan repatriar a sus ciudadanos y esclarecer la situación de los combatientes, según datos recogidos por agencias de noticias y autoridades consulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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