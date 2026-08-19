Por: EL PILON SA

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se vio envuelto en una polémica luego de que salieran a la luz unas fotografías en las que se le observa disfrutando de un día de playa en Santa Marta junto a su esposa e hijos. Estas imágenes generaron un gran revuelo en redes sociales y en la opinión pública porque coincidieron con el momento en que miles de colombianos enfrentan las secuelas del reciente terremoto que sacudió al país, lo que llevó a cuestionamientos sobre la pertinencia de que un alto funcionario estuviese ausente en medio de la emergencia.

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Las críticas aumentaron cuando se supo que el Gobierno aún continúa trabajando para atender a las personas afectadas por el sismo. Esta presión llevó a Beltrán a pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas. Según declaraciones dadas a Blu Radio, el ministro expresó: “yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo si las imágenes fueron sensibles. Pero también quiero que comprendan mi naturaleza como padre”. Con esto, dio a entender que, aunque su responsabilidad como funcionario es prioritaria, considera esencial no descuidar el ámbito familiar.

En sus mismas declaraciones, Beltrán enfatizó: “de nada vale construir las viviendas de los colombianos si destruimos los hogares de los colombianos”. Con esto, buscó llamar la atención sobre la importancia de equilibrar su rol público con su vida familiar, argumentando que velar por un país mejor también implica proteger los propios vínculos afectivos. Estas afirmaciones fueron replicadas tanto por medios como Blu Radio, como por Noticias Caracol, que recogieron sus palabras y las reacciones resultantes.

De manera paralela a la controversia, el ministro recalcó que el Ministerio de Vivienda sigue adelante con las labores para determinar el verdadero impacto del terremoto en las viviendas del país. Señaló que su despacho está realizando un proceso de caracterización de las personas afectadas y de los inmuebles dañados, cuyo diagnóstico preliminar se espera concluir hacia el 30 de agosto. Esto permitirá establecer cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles deberán ser reconstruidas. Entre los recursos previstos para la atención de la emergencia están un banco de materiales, maquinaria para remover escombros y equipos técnicos para la evaluación estructural. En ciudades como Cali y Pereira, estas tareas continúan en marcha, según información recogida por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticado el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras su viaje a Santa Marta?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue criticado porque se difundieron imágenes en las que se encontraba en la playa con su familia, mientras miles de colombianos enfrentan los efectos del terremoto. La polémica surgió por considerar inapropiado que un funcionario de alto rango tomara vacaciones frente a una emergencia nacional, lo que motivó que Beltrán ofreciera disculpas públicamente.

¿Cómo avanza el proceso de atención y caracterización de las viviendas afectadas por el terremoto en Colombia?

El Ministerio de Vivienda, liderado por Jaime Andrés Beltrán, avanza en el proceso de caracterización de las personas y viviendas afectadas por el terremoto. El objetivo es concluir el diagnóstico inicial a finales de agosto, con el fin de determinar qué viviendas necesitan reparación o reconstrucción. Para estas tareas, se cuenta con bancos de materiales, maquinaria para remover escombros y equipos técnicos especializados, mientras persisten las labores en ciudades como Cali y Pereira.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.