El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte mensaje al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, al referirse a las investigaciones y antecedentes que rodean su trayectoria pública.

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El mandatario aseguró que su deber es proteger los recursos de la Nación y que no puede ignorar las actuaciones que generan cuestionamientos sobre el funcionario.

De La Espriella afirmó que Sincelejo y Sucre recibirán inversión, pero advirtió que no entregará “cheques en blanco” y que los recursos públicos estarán sujetos a controles. También cuestionó cómo podría entregar dinero de la Nación sin tener en cuenta las investigaciones existentes contra el alcalde.

El jefe de Estado aclaró que no pretende reemplazar a los jueces ni desconocer la presunción de inocencia, pero sostuvo que como presidente tiene la facultad de decidir en quién deposita su confianza.

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En ese sentido, afirmó que quienes pierdan su confianza por actos corruptos o desleales deberán salir de sus cargos.

El mensaje se enmarca en la estrategia anticorrupción del nuevo Gobierno, que incluye la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y el nombramiento de Cristina Lombana como secretaria de Transparencia.

De La Espriella aseguró que su administración vigilará contratos, anticipos, adiciones, patrimonios y movimientos financieros para detectar irregularidades antes de que se produzca el desvío de recursos públicos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.