La advertencia del presidente Abelardo de la Espriella al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, estuvo marcada por fuertes señalamientos sobre su permanencia en el cargo y el manejo de las reglas para elegir al próximo rector. El mandatario habló durante un evento en Montería y anunció medidas frente a la situación de la institución.

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El jefe de Estado cuestionó que se hayan modificado disposiciones del Estatuto General de la universidad y los periodos de la rectoría. Según expuso, el rector habría concentrado en su despacho la reglamentación de las elecciones del Consejo Superior, organismo que tiene entre sus funciones la elección del rector.

La controversia llegó a los estrados judiciales. De acuerdo con Semana, un juez declaró la nulidad del Acuerdo 064 de 2026 y de las resoluciones relacionadas con esa convocatoria, bajo el argumento de que el rector no puede reglamentar su propia elección.

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Frente a este panorama, De la Espriella anunció que pidió a la ministra de Educación adelantar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba. La intención, según el mandatario, es que se adopten las medidas que correspondan frente a la rectoría y el proceso de elección.

El presidente también solicitó a la Procuraduría General dar prioridad al proceso disciplinario contra el rector, cuyo archivo había sido revocado el pasado 30 de julio. Además, pidió a la Fiscalía priorizar las denuncias penales que involucran al funcionario y a personas que, según sus declaraciones, lo acompañan.

Finalmente, De la Espriella lanzó una advertencia directa a Torres Oviedo y aseguró que su Gobierno intervendrá para recuperar la universidad. “Que se apriete el rector, porque voy por él y por toda su bandola, como que me llamo Abelardo de la Espriella, el Tigre que vino a liberar a la Universidad de Córdoba. Ya no más, señor rector, se le acabó su tiempo”, dijo el mandatario, antes de afirmar que el rector “no merece estar sentado en esa silla de la rectoría”. También sostuvo que la institución debe ser patrimonio de todos los cordobeses y no de un grupo político.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.