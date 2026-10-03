Por: El Espectador

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Los operativos recientes realizados en Cali por el gobierno de Abelardo de la Espriella han sido calificados como un espectáculo más que una acción efectiva para combatir la criminalidad. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, las acciones se han quedado en grandes titulares y anuncios, sin efectos concretos sobre las verdaderas estructuras delictivas en la ciudad. Un ejemplo citado fue la incautación de apenas 6,5 kilos de cocaína, lo cual se consideró insuficiente frente a la magnitud del problema.

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En el ámbito energético, la designación de Joaquín Gutiérrez como presidente de Ecopetrol y de Carlos Suárez en la junta directiva ha generado dudas por su falta de experiencia en el sector mineroenergético. Según fuentes consultadas por El Espectador, la principal cualidad de Gutiérrez sería su cercanía personal y profesional con Abelardo de la Espriella, más que su conocimiento en la industria. Además, existen preocupaciones por el enfoque que se piensa dar a Ecopetrol, especialmente ante los anuncios de impulsar el fracking (fracturación hidráulica, técnica empleada para extraer hidrocarburos no convencionales). Voces críticas advierten que la iniciativa carece de respaldo técnico y de sostenibilidad ambiental, y señalan que tardaría entre cuatro y cinco años en ponerse en marcha, consumiendo grandes volúmenes de agua, lo que cuestiona su necesidad cuando, según datos del gobierno de Gustavo Petro, el país cuenta con reservas de gas suficientes hasta 2060 gracias a proyectos como Sirius 1 y Sirius 2.

En relación con la respuesta institucional frente a la tragedia del reciente terremoto, la evaluación es negativa. De acuerdo con miembros de la Comisión Bicameral creada en el Congreso, las acciones del gobierno no han pasado de anuncios sin implementación concreta y se han nombrado responsables sin experiencia relevante para liderar la reconstrucción. Las ayudas no han llegado de manera efectiva a los damnificados, y los alcaldes locales ya empiezan a manifestar su inconformidad.

Frente a la falta de acción estatal, la iniciativa ciudadana ‘Juntos por el Pacífico’ ha mostrado resultados positivos. Organizada por líderes como Caro Cortés y Jamir Mina, junto con la participación de emprendedores, ofreció espacios gratuitos a 65 emprendedores que pudieron comercializar sus productos y solventar sus necesidades inmediatas, demostrando que la solidaridad local resulta más eficaz que los planes oficiales.

Sobre el panorama político, el Pacto Histórico continúa su consolidación como principal fuerza política de Colombia. La colectividad avanza en su proceso de afiliación y planea realizar un congreso fundacional con voto de la ciudadanía progresista. Al respecto, se destaca que Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, es considerado el líder natural e irreemplazable del movimiento, incluso por encima de figuras como Álvaro Uribe en el Centro Democrático.

¿Por qué genera controversia la presidencia de Ecopetrol con Joaquín Gutiérrez y qué implica para el sector energético?

La controversia radica en que, según fuentes citadas en El Espectador, Joaquín Gutiérrez no cuenta con experiencia en el sector mineroenergético, su principal mérito es su cercanía personal con Abelardo de la Espriella y hay inquietudes sobre un posible uso político de Ecopetrol. Además, la apuesta por el fracking sin suficientes bases técnicas ni sostenibilidad ambiental refuerza dudas sobre la dirección que tendrá la empresa bajo su mando.

¿En qué consistió la iniciativa ‘Juntos por el Pacífico’ y cuál fue su impacto tras el terremoto?

‘Juntos por el Pacífico’ surgió para apoyar a emprendedores afectados por la cancelación del Petronio debido al terremoto. Liderado por ciudadanos y sin respaldo institucional, el evento permitió a 65 emprendedores comercializar sus productos, recibiendo más de 100 mil visitantes y generando ventas por más de 400 millones de pesos, lo que alivió sus necesidades inmediatas y evidenció la eficacia de la acción comunitaria frente a la insuficiencia de la respuesta oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.