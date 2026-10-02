Por: Noticiero 90 minutos

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El pico y placa en Cali es una estrategia implementada por la Alcaldía de Santiago de Cali para controlar la demanda de transporte y disminuir la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Esta medida resulta obligatoria para todos los vehículos particulares que circulan en la ciudad y consiste en asignar días específicos de restricción, basados en el último dígito de la placa del automóvil, tal como lo reportó la Secretaría de Movilidad de Cali a través de sus canales oficiales.

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Durante el segundo semestre del año 2026, el esquema de rotación de dígitos permanece vigente y se distribuye a lo largo de los días hábiles de la semana. Por ejemplo, el lunes 5 de octubre de 2026, no podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en los números 9 y 0. La restricción rige de manera continua entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., cubriendo así todas las franjas horarias en las que usualmente se presentan mayores niveles de tráfico, desde la mañana hasta la tarde. Esto refleja el compromiso de las autoridades en garantizar una movilidad más fluida y menor impacto ambiental.

La medida, que ha sido anunciada y recordada reiteradamente por la Secretaría de Movilidad de Cali —según se observa en su comunicación en redes sociales—, incluye un periodo pedagógico que tuvo lugar del 1 al 3 de julio, con el propósito de informar y sensibilizar a los conductores acerca de la nueva rotación. A partir del 6 de julio de 2026, las autoridades comenzaron a imponer comparendos a quienes incumplan la restricción.

Es importante que tanto residentes como visitantes acaten la normativa. El incumplimiento puede costarles a los infractores una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posibilidad de que sus vehículos sean inmovilizados. Sin embargo, la norma contempla ciertas excepciones: vehículos eléctricos, híbridos y los destinados a servicios de emergencia y seguridad quedan exentos de la restricción. Para quienes requieran transitar sin limitaciones, existe la alternativa del pago de la llamada Tasa por Congestión, tal como informa la Secretaría de Movilidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Cali y cuáles son sus horarios?

El pico y placa en Cali restringe la circulación de vehículos particulares según el último dígito de la placa, aplicándose en días hábiles de la semana. Para el lunes 5 de octubre de 2026, afecta los automóviles terminados en 9 y 0, con un horario continuo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Esta regulación busca facilitar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad.

¿Qué sucede si un conductor incumple el pico y placa en Cali?

Si un conductor circula durante las horas restringidas, puede recibir una sanción económica de quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y su vehículo podría ser inmovilizado por las autoridades. Además, la normativa detalla que existen excepciones para vehículos eléctricos, híbridos y de emergencia, así como la opción de pagar una Tasa por Congestión para circular sin limitaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.