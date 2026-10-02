Por: Noticiero 90 minutos

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Las donaciones no han dejado de ser necesarias para las familias afectadas por el reciente terremoto que sacudió al Valle del Cauca. El centro de acopio operado por la Gobernación del Valle, en las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, sigue funcionando como punto principal para recibir la solidaridad de la ciudadanía. Según Óscar Trujillo, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (DADII), este centro ya ha distribuido más de 830 toneladas de ayuda humanitaria en distintos municipios del departamento. De acuerdo con Trujillo, aunque el aporte de personas particulares y empresas ha sido significativo, existen necesidades urgentes para continuar con los procesos de atención y reconstrucción. "Ahora requerimos de más donaciones, como productos no perecederos, bebidas hidratantes, colchonetas; igualmente, nos encontramos en la fase de reconstrucción, así que necesitamos materiales de construcción", señaló el funcionario.

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El centro de acopio principal está ubicado en la Carrera 1 #26-85 al norte de Cali y opera todos los días, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., dividido en dos turnos para recibir y organizar los aportes con el apoyo de personal de la Gobernación y voluntarios. Además, para facilitar la llegada de ayudas desde otras regiones del territorio, existen dos puntos alternos en Cartago y Buenaventura. Así, la logística está diseñada para que la recepción, clasificación y posterior distribución de las donaciones nacionales e internacionales se efectúe de forma coordinada con alcaldías y líderes sociales.

Para mantener la transparencia y canalizar mejor las ayudas, la Gobernación del Valle ha habilitado una plataforma informativa donde los ciudadanos pueden consultar el estado de las donaciones, así como conocer en tiempo real qué productos son más necesarios en cada momento. Así, quienes deseen aportar tienen la posibilidad de enfocar sus esfuerzos en las prioridades del momento y hacer seguimiento detallado del proceso de reconstrucción y ayuda humanitaria.

Este llamado a la solidaridad se renueva día a día, recordando que la reconstrucción del Valle depende en gran medida del apoyo constante de quienes pueden ofrecer sus recursos y tiempo, mientras miles de familias todavía luchan por recuperarse de las consecuencias del sismo.

¿Dónde se encuentra el centro de acopio principal para donar a los damnificados del Valle del Cauca?

El centro de acopio principal está ubicado en la Carrera 1 #26-85 al norte de Cali, en las antiguas bodegas de la Licorera del Valle. Funciona de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., facilitando la recepción de donaciones en dos turnos diarios.

¿Qué tipo de donaciones y materiales son los más necesitados en el Valle del Cauca tras el terremoto?

Según información oficial de la Gobernación del Valle, los productos más requeridos actualmente son alimentos no perecederos, bebidas hidratantes, colchonetas y materiales de construcción, estos últimos especialmente necesarios para la fase de reconstrucción tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.