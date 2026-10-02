Los conductores que recorren las carreteras del país tendrán nuevamente un esquema de acompañamiento de la Fuerza Pública. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció en el Congreso de Colfecar el regreso del Plan Meteoro, estrategia que busca reforzar la presencia de Policía y Ejército en los principales corredores viales.

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Noguera explicó que la seguridad, los bloqueos y las condiciones de las carreteras están entre las principales dificultades que enfrenta actualmente el transporte de carga. Por eso, el Gobierno decidió retomar un programa que busca aumentar la vigilancia institucional en las rutas utilizadas por los transportadores.

“Una parte la está haciendo el presidente con el ministro de Defensa, que están haciendo lo más difícil, pero nosotros desde el Ministerio de Transporte podemos, a través de un programa que hablamos con ustedes con este sector, regresar la presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores del país. Por eso regresa el Plan Meteoro”, afirmó la ministra.

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La decisión ya pasó por el Consejo de Ministros y existe una instrucción para poner nuevamente en marcha la estrategia. Sin embargo, la Fuerza Pública necesita equipos y herramientas adicionales para fortalecer las labores de vigilancia y acompañamiento en las carreteras.

Para respaldar el plan, el Gobierno, mediante el Fondo de Seguridad Vial administrado por Invías, abrió una licitación para adquirir equipos blindados y motocicletas destinadas a la Policía y el Ejército. Además, se trabaja con Indumil en las garitas que estarán ubicadas en los corredores.

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Noguera explicó que la estrategia tiene como objetivo que los conductores puedan recorrer las carreteras con mayores condiciones de seguridad. “Todo esto tiene un solo propósito y es que cada conductor pueda salir a trabajar y regresar tranquilo a su casa a reencontrarse con su familia”, señaló.

El anuncio se conoció mientras Colfecar expone las dificultades de seguridad que afectan al transporte de carga. La presidenta del gremio, Nidia Hernández, ha advertido sobre los bloqueos y otros hechos que afectan la operación logística.

Finalmente, además del regreso del Plan Meteoro, el Gobierno contempla revisar el Decreto 003 para entregar herramientas a la Fuerza Pública ante situaciones que interrumpan la circulación de vehículos de carga.

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