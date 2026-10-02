Con la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación, se prepara un cambio en los dos viceministerios de la entidad.

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Según documentos revisados en la plataforma de Función Pública, ya aparecen registradas las declaraciones de renta de quienes serían los nuevos funcionarios, aunque sus nombramientos todavía no han sido oficializados.

Para el Viceministerio de Educación Básica y Media, el nombre que aparece es Álvaro José Cifuentes Ramírez, quien reemplazaría a Gledy María Foliaco. Cifuentes fue rector del Colegio Aspaen Alcázares, en Medellín, y actualmente preside el Instituto Latinoamericano de Liderazgo.

También es autor de un libro sobre derecho educativo. Aspaen es una organización educativa que fundó la Universidad de La Sabana.

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En el Viceministerio de Educación Superior estaría Javier Nicolás González Camargo, quien reemplazaría a Camilo Noguera Pardo.

González es actualmente asesor de ese viceministerio y anteriormente trabajó como investigador y docente en la Universidad Sergio Arboleda.

El movimiento hace parte de la reorganización del equipo que adelanta la ministra Hoyos. Según fuentes consultadas por El Tiempo, los cambios se concretarían en los próximos días, aunque todavía no existe una fecha oficial para los nombramientos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.