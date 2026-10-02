Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué está marcada por la tristeza tras el asesinato de Oscar Julián Molina Totena, un joven de 27 años, cuyo último adiós moviliza a familiares y amigos. El crimen tuvo lugar la noche del miércoles 30 de septiembre en el sector de Protecho Topacio. De acuerdo con los datos disponibles, Molina Totena se encontraba estacionado en su motocicleta cuando fue abordado por una pareja que se movilizaba en otra moto. Sin mediar palabra, le dispararon y escaparon, según la información difundida sobre el caso.

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En señal de duelo y despedida, las honras fúnebres están organizadas para este viernes 2 de octubre y sábado 3 de octubre de 2026, de acuerdo con la familia. La velación iniciará la mañana del viernes a las 8:00 a. m. en Jardines del Renacer, ubicado en la carrera 4B #31-04, barrio Cádiz, sala 1. Posteriormente, el sábado, las exequias tendrán lugar en la Parroquia María Auxiliadora del mismo sector a las 9:00 a. m., con la salida del féretro programada desde la funeraria a las 8:45 a. m. Finalmente, el cuerpo será conducido al Cementerio San Bonifacio, donde será el lugar de su descanso final. Este último adiós estará acompañado por su madre, María Totena, hermanos y allegados.

En medio del dolor, diversas reacciones de cercanos han surgido en redes sociales. Wendy, una de sus allegadas, expresó: “Porque mi gordo aún faltaba mucho, ya habíamos cambiado la vida. Solo me quedan los bonitos recuerdos, las risas, viajes, momentos felices”. Más adelante, añadió: “Con el corazón en mil, mi hermanito, descansa en paz”. Estas palabras muestran el profundo impacto emocional que dejó la pérdida en su entorno.

Mientras la familia busca la resignación, persiste la incertidumbre en torno al crimen. Las autoridades, en cabeza de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), adelantan la investigación recolectando pruebas y buscando identificar a los responsables. La Policía también informó que Oscar Julián Molina tenía tres registros como indiciado en investigaciones por abandono, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto agravado. Sin embargo, enfatizaron que estos antecedentes no equivalen a una condena penal, sino que corresponden a casos en los que figuraba como sospechoso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el homicidio de Oscar Julián Molina Totena en Ibagué?

Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que recolecta pruebas y busca esclarecer las circunstancias del asesinato. Según lo informado, las autoridades continúan buscando a los responsables y analizan los elementos recolectados en el lugar de los hechos.

¿Qué significa que una persona tenga anotaciones como indiciado y cómo afecta esto judicialmente?

En el caso de Oscar Julián Molina, la Policía explicó que tenía tres anotaciones como indiciado, es decir, figuraba en investigaciones por ciertos delitos pero no había sido condenado penalmente. Esto significa que hasta el momento no se le ha comprobado responsabilidad judicial y esas anotaciones no constituyen una sentencia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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