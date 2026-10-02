Por: EL PILON SA

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Varias localidades de los departamentos de Cesar y Magdalena deberán prepararse para interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento y adecuación en distintos circuitos. De acuerdo con la información suministrada, las acciones abarcarán tanto sectores urbanos como rurales en municipios como Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea y El Banco, y una zona rural de Ariguaní, Magdalena.

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Según lo anunciado, en Agustín Codazzi el corte de energía iniciará el jueves 8 de octubre en el circuito Casacará, donde el servicio será suspendido entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Este mantenimiento afectará a la zona rural de Begoña y varias fincas cercanas, tales como San Juan, Betania, Sagrado Corazón, Siboney, Dios Vera, No Hay Como Dios, La Pacigueña, El Campamento, Las Juanas, Santuario, Beirut, El Guayabal y Las Siete Plagas. Además, se cubrirán zonas próximas a las vías Casacará-La Loma y Casacará-Becerril, en tramos específicos.

Ese mismo día, Valledupar tendrá cortes en el circuito Guatapurí 1, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente y Santa Ana se verán impactados, incluyendo instalaciones importantes como Emdupar, y sectores de San Carlos y Novalito. Estos cortes buscan facilitar labores de adecuación dentro de la infraestructura eléctrica de la región.

El viernes 9 de octubre la intervención se ampliará en Valledupar, con trabajos sobre el circuito Guatapurí 6 en horarios similares; esto influirá en corregimientos rurales como Atánquez, Badillo, Chemesquemena, El Mojao, Guatapurí, La Mina, Patillal, Río Seco y Ramalito, y también en zonas urbanas relevantes como el Parque de la Leyenda. Infraestructuras estratégicas, entre ellas el Batallón de Ingenieros, antenas de RCN, Olímpica y Radio Guatapurí, Fisher School y el relleno sanitario de Interaseo, también experimentarán la interrupción.

Además, el circuito Mariangola 1, el circuito Cañahuate 6 y el circuito Salguero 2 tendrán cortes en turno ese mismo día. En Astrea, las labores serán en el circuito Cerro Los Santos desde las 8:00 hasta las 14:00, abarcando varias fincas y la vía al Muñeco, mientras que en Ariguaní se verá afectado el circuito Tres Esquinas e importantes zonas rurales y fincas.

Por último, el sábado 10 de octubre se llevará a cabo mantenimiento en el circuito Mata de Caña, en el corregimiento homónimo de El Banco, Magdalena. Todas las medidas expuestas responden a la necesidad de garantizar la seguridad y optimización del sistema eléctrico local, por lo cual quienes habiten o trabajen en las áreas mencionadas deberán tener en cuenta los horarios de suspensión para prever sus actividades durante el lapso de mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Cesar y Magdalena tendrán cortes de energía programados en octubre?

Las zonas que enfrentarán interrupciones programadas del servicio eléctrico entre el 8 y el 10 de octubre incluyen varios sectores urbanos y rurales de Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea y El Banco en Cesar, así como una zona rural de Ariguaní en Magdalena. Los cortes están organizados por circuitos específicos, como Casacará, Guatapurí 1 y 6, Mariangola 1, Cañahuate 6, Salguero 2, Cerro Los Santos, Tres Esquinas y Mata de Caña.

¿Por qué se suspenderá el servicio de energía en Valledupar y zonas aledañas?

La suspensión del servicio de energía en los municipios mencionados responde a trabajos de mantenimiento y adecuación de los circuitos eléctricos de la región. Las acciones buscan optimizar la infraestructura y asegurar un servicio continuo y seguro, por lo que es fundamental que los ciudadanos afectados planeen sus actividades considerando los horarios de corte previamente establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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