Por: EL PILON SA

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La reciente apertura del mercado de Filipinas para la carne bovina y porcina de Colombia marca un hito para la cadena ganadera de Cesar y La Guajira, regiones clave del Caribe colombiano. El país asiático, según datos extraídos de Comtrade de las Naciones Unidas y citados por el Ministerio de Comercio de Colombia, compró alrededor de 750.000 toneladas de carne bovina y porcina, por un valor cercano a 2.200 millones de dólares estadounidenses en los últimos cuatro años. Esta decisión de Filipinas llega como resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado, lo que permitió la diversificación de la oferta exportable del país y la apertura de nuevas posibilidades comerciales en el mercado asiático, tal como lo destacó Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

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La ganadería representa una de las actividades más importantes en Cesar y La Guajira. En estas regiones predomina la presencia de pequeños y medianos productores, quienes, gracias a la noticia, ven ampliadas sus expectativas de ingreso a mercados internacionales. Sin embargo, la autorización filipina no implica la exportación directa e inmediata de cualquier productor. El Ministerio de Comercio enfatizó que los agricultores y plantas exportadoras deben cumplir elevados requisitos sanitarios y comerciales, así como responder a las demandas de los clientes y obtener la habilitación correspondiente para poder exportar.

De acuerdo con Fedegán —Federación Colombiana de Ganaderos—, el 89 % de los ganaderos en Colombia posee menos de 100 animales, con un promedio de 21 cabezas y 25 hectáreas por productor. Esta realidad significa que para que los pequeños productores participen en el comercio internacional es fundamental la asociatividad, el fortalecimiento de la cadena productiva y el cumplimiento riguroso de los estándares exigidos por mercados como el filipino. Existen esfuerzos regionales, como el proceso reportado por Fedegán donde 461 productores de Cesar y La Guajira iniciaron la transición a sistemas silvopastoriles en cerca de 1.000 hectáreas, demostrando avances hacia la sostenibilidad, la trazabilidad y mejores prácticas sanitarias.

El impacto de la apertura no solo beneficiaría a los ganaderos, sino a toda la cadena, desde frigoríficos hasta transportadores y comercializadores. Cabe precisar que, en los primeros siete meses de 2026, Colombia exportó 474,1 toneladas de carne bovina y 199,9 toneladas de carne porcina, cifras que exhiben el potencial de crecimiento en comparación con la demanda filipina. Además, este escenario se suma a la reciente apertura temporal del mercado de Estados Unidos, una ventana que, según Fedegán, exige avanzar rápidamente en el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia a los ganaderos de Cesar y La Guajira la apertura del mercado de Filipinas para la carne colombiana?

La apertura del mercado de Filipinas representa una oportunidad para diversificar el destino de la carne producida en Cesar y La Guajira, permitiendo que los pequeños y medianos productores aspiren a participar en el comercio internacional. Esto depende del cumplimiento de condiciones sanitarias y organizacionales, además de procesos de fortalecimiento productivo, que pueden mejorar los ingresos y ampliar la cadena de valor regional.

¿Qué requisitos deben cumplir los productores colombianos para exportar carne a Filipinas?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Colombia, los productores que deseen exportar carne a Filipinas deben cumplir con estrictos requisitos sanitarios y comerciales. Estos incluyen contar con plantas de procesamiento habilitadas, garantizar la trazabilidad del producto y asegurar una oferta que responda a los estándares y volúmenes solicitados por el mercado filipino.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.