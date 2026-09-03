Una pareja en Filipinas decidió no aplazar uno de los días más importantes de su vida y completó su ceremonia de matrimonio pese a que el agua ya había ingresado a la iglesia. Las imágenes de los novios pronunciando el tradicional “sí, acepto” en medio de la inundación rápidamente llamaron la atención.

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La ceremonia ocurrió mientras varias regiones del país enfrentaban lluvias intensas e inundaciones, condiciones que complicaron la movilidad y afectaron viviendas, vías y comunidades.

En las fotografías y videos difundidos se observa a los recién casados dentro del templo, con el agua cubriendo una parte importante del piso. A pesar de las condiciones, la pareja permaneció en el lugar para completar la celebración.

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La decisión se produjo durante un periodo de condiciones meteorológicas adversas en Filipinas, donde las autoridades enfrentaban emergencias asociadas al aumento de los niveles de agua en diferentes zonas.

Las fuertes lluvias en Filipinas no fueron impedimento para que esta pareja cumpliera su sueño de casarse. La ceremonia se realizó en una iglesia completamente inundada en Bulacán, donde la novia caminó hacia el altar entre el agua para dar el sí. pic.twitter.com/Uf7023h8s2 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 2, 2026

¿Qué provocó las inundaciones en Filipinas?

La emergencia estuvo relacionada con un monzón del suroeste intensificado, fenómeno que llevó grandes cantidades de lluvia a distintas partes del territorio filipino.

A este escenario se sumó el paso consecutivo de varios ciclones tropicales, lo que aumentó las precipitaciones y agravó las condiciones en áreas que ya enfrentaban acumulaciones de agua.

La combinación de estos fenómenos meteorológicos provocó inundaciones de gran alcance y obligó a las autoridades a atender diferentes situaciones de emergencia.

Las precipitaciones también afectaron la movilidad de las comunidades y dejaron sectores bajo el agua, mientras los organismos encargados de la respuesta adelantaban labores de atención.

La situación meteorológica mantuvo en alerta a diferentes regiones del país, debido a la posibilidad de nuevas lluvias y al riesgo asociado a las zonas inundadas.

¿Cuántas personas murieron por las lluvias e inundaciones?

La emergencia dejó un saldo de al menos 39 personas fallecidas, de acuerdo con los reportes disponibles sobre las consecuencias de las lluvias y las inundaciones.

Además, otras tres personas permanecían desaparecidas, mientras continuaban las labores de búsqueda y atención en las zonas afectadas.

El balance refleja la magnitud de una emergencia que golpeó simultáneamente a diferentes regiones y que obligó a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en las comunidades más afectadas.

Las inundaciones provocaron daños y alteraron las actividades cotidianas de miles de personas, en medio de un escenario marcado por las condiciones meteorológicas adversas.

Mientras Filipinas afrontaba las consecuencias de los fenómenos naturales, las imágenes de la pareja que decidió casarse dentro de la iglesia inundada se convirtieron en una de las escenas más llamativas de la emergencia.

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