Por: Caracol TV

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Lo que pretendía ser una jornada de diversión en un parque de atracciones en Inglaterra, Reino Unido, terminó en un operativo de emergencia luego de que 27 personas quedaran atrapadas durante hasta tres horas en una montaña rusa ubicada en Pleasurewood Hills, en la localidad de Lowestoft, Suffolk.

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El incidente ocurrió en la atracción Wipeout, una de las principales montañas rusas del parque. De acuerdo con el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk, los equipos de emergencia recibieron la alerta a las 1:36 p.m. hora local para atender la situación.

Según un testigo presencial, un aparente corte de energía habría afectado a varias atracciones del parque. Imágenes de video compartidas por la BBC muestran cómo los vagones de la montaña rusa quedaron detenidos a unos 15 metros de altura, mientras los pasajeros permanecían en los vehículos.

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Richard Lines, visitante de Pleasurewood Hills, contó que se encontraba en otra atracción junto a sus dos hijos cuando observó lo ocurrido cerca de Wipeout. Según su relato, posteriormente vio a un trabajador atendiendo la atracción mientras permanecía detenida.

En las imágenes se observa que los vagones vuelven a ponerse en movimiento, aunque durante unos segundos se balancean lentamente hacia adelante y hacia atrás antes de detenerse completamente.

Bomberos rescataron a los pasajeros uno por uno

Ante la situación, los equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk desplegaron un operativo para liberar a las personas que permanecían en la montaña rusa. Según Lines, los bomberos utilizaron una escalera telescópica para rescatar a los pasajeros uno por uno.

El testigo señaló que algunos de los ocupantes tuvieron que permanecer durante varias horas a gran altura mientras se desarrollaba el procedimiento de rescate.

“Uno siente lástima por los que estaban delante o detrás y que estuvieron allí arriba durante unas tres horas, que es mucho tiempo”, afirmó a la BBC Lines, quien se encontraba de visita en el parque con sus dos hijos.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk informó que para las 5 de la tarde los 27 pasajeros habían sido rescatados. Las autoridades señalaron que ninguna de las personas resul.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de Pleasurewood Hills, Wipeout es la montaña rusa insignia del parque y tiene más de 40 metros de altura. La atracción fue inaugurada en 2007 y en ese momento fue presentada como “la atracción más alta, rápida y extrema de East Anglia”.

La montaña rusa también fue sometida a una transformación durante el invierno de 2024-2025, con una inversión de 1 millón de libras (4.364 millones de pesos colombianos). Entre las modificaciones se incluyó un nuevo tren equipado con barras de sujeción en el regazo, destinadas a ofrecer mayor comodidad y seguridad.

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No es la primera vez que Wipeout registra un incidente que requiere la intervención de equipos de emergencia. En 2017, un hombre tuvo que ser rescatado de la atracción después de que esta se averiara.

Tras el incidente, Pleasurewood Hills expresó su “enorme agradecimiento por la forma en que (las personas) manejaron” la situación y también agradeció a sus familias por su “comprensión y paciencia”.

“Agradecemos que nadie espere quedarse atrapado en una atracción al visitarnos”, señaló el parque.

La administración de Pleasurewood Hills también aseguró que “la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes son siempre nuestra máxima prioridad” y ofreció disculpas a los visitantes afectados.

Como compensación por lo ocurrido, el parque informó que las personas afectadas recibirían entradas gratuitas. El incidente tuvo lugar durante el último día de la temporada de verano del parque temático, que había ampliado su horario de funcionamiento para esa jornada festiva.

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