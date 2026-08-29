Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre confrontó a su esposa luego de encontrar en su teléfono una conversación que, según él, evidenciaba una posible infidelidad. La escena rápidamente llamó la atención de los usuarios por la reacción que tuvo después de revisar los mensajes.

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En las imágenes aparece el sujeto mostrando parte del chat, mientras explica su versión de lo ocurrido. La situación tomó otro rumbo cuando el hombre decidió cortarle un mechón de cabello a la mujer mientras ella dormía.

Posteriormente, decidió enfrentar a su pareja y preguntarle directamente por la identidad de la persona con la que, según él, habría intercambiado los mensajes por WhatsApp.

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Según la grabación, uno de los elementos que despertó las sospechas fue una conversación con un contacto identificado como “Uñas”. El hombre interpretó los mensajes como una señal de que su esposa mantenía una relación con otra persona.

¿Qué respondió la mujer al reclamo?

La mujer negó haber escrito los mensajes que aparecían en el teléfono y aseguró que había prestado el dispositivo a una amiga en algún momento.

También cuestionó la manera en que su esposo decidió confrontarla y manifestó su molestia por lo ocurrido mientras permanecía dormida. De esta manera, el video presenta dos versiones diferentes sobre el origen de la conversación que desató el conflicto.

El tipo le agarró el celular a la madrugada y le encontró en el WhatsApp una charla caliente con un contacto llamado “uñas”. Cuando se dio cuenta que su mujer se iba con otro tipo cuando se iba a trabajar, su estado nervioso explotó pic.twitter.com/wmj3Xq1CEC — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) August 22, 2026

Video dividió opiniones en redes sociales

La grabación terminó provocando diferentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos comentarios se concentraron en la supuesta infidelidad, otros cuestionaron la conducta del hombre y la forma en que decidió responder ante lo que había encontrado.

El caso se volvió viral precisamente por la combinación entre la conversación descubierta en WhatsApp y la posterior reacción del hombre. Hasta ahora, la información publicada no permite establecer la veracidad del contenido y si se trató de una verdadera infidelidad.

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