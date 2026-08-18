Una insólita situación se presentó en las últimas horas en un hotel de Egipto, puesto que el técnico de ese país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Hossam Hassan, terminó en el hospital al quedar en medio de una discusión entre dos mujeres.

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El problema es que según reportó el medio Al-Arabiya, las dos mujeres involucradas eran sus esposas, pues una era Howaida Al-Gharabawi, de quien se divorció hace unos años, y la otra Dan Adam, su actual pareja.

Tal como se puede ver en los videos compartidos en las redes sociales, todo se presentó en el interior de un hotel, cuando las mujeres se encontraron y casi de inmediato comenzaron con las agresiones verbales.

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Luego, la situación se escaló y comenzaron los empujones y agresiones físicas. Ahí, en ese momento, es que el entrenador se desvaneció y terminó desmayado, prendiendo las alarmas de las autoridades del hotel, quienes rápidamente lo llevaron hasta un centro médico.

En cuanto a las mujeres, la policía tuvo que llegar y mediar la situación, separándolas antes de que ocurriera algo peor al interior de este establecimiento.

¡ESCÁNDALO EN EGIPTO! El seleccionador egipcio Hossam Hassan termina hospitalizado tras pelea entre sus dos esposas Un grave altercado personal sacudió a la Selección de Egipto. Las dos esposas del director técnico, Hossam Hassan, protagonizaron una violenta pelea durante una… pic.twitter.com/3a0I7zOcxJ — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) August 17, 2026

Horas después se conoció que el entrenador no sufrió mayores percances de salud, mientras que las mujeres pusieron cada una una denuncia ante las autoridades, que luego fueron retiradas.

Esta, sin duda, es una situación completamente insólita luego de la Copa del Mundo, en la que Egipto hizo un papel más que aceptable.

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Cómo le fue a Egipto en el Mundial

Cabe recordar que esta fue la mejor participación de Egipto en la Copa del Mundo luego de casi 100 años, pues alcanzó los octavos de final de forma sorpresiva.

En primera ronda empató con Bélgica e Irán y venció a Nueva Zelanda, avanzando a los dieciseisavos de final. En dicha ronda, luego del 1-1 en los 120 minutos, eliminó a Australia en la definición desde el punto penalti, para ya después caer eliminado en los octavos de final frente a Argentina por 3-2.

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