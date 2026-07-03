Egipto dio un paso histórico en el Mundial 2026 al superar a Australia en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

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La definición desde los once metros terminó 4-2 a favor del equipo africano, que ahora espera al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde en los octavos de final.

El compromiso, disputado este 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), tuvo momentos de dominio para ambos equipos y se resolvió únicamente después de 120 minutos de alta intensidad.

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Egipto pegó primero y controló gran parte del primer tiempo

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos gracias a Emam Ashour, quien conectó de cabeza un centro de Karim Hafez tras una jugada preparada en un tiro libre.

Con Mohamed Salah y Omar Marmoush como principales referentes ofensivos, Egipto manejó mejor la posesión y generó las opciones más claras durante buena parte del encuentro. Ese tanto también representó el primer gol de la selección egipcia en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

¡Egipto hace historia y se clasifica a los Octavos de Final! 👏🇪🇬#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

Australia reaccionó y llevó el partido hasta los penales

El empate llegó a los 55 minutos por un autogol de Mohamed Hany, cuyo cabezazo terminó en su propia portería. A partir de ese momento, Australia elevó la intensidad, encontró espacios por las bandas y llevó peligro mediante rápidas transiciones ofensivas.

Durante la prórroga no hubo más goles, aunque el arquero australiano Patrick Beach evitó la eliminación con una atajada decisiva en el tiempo de descuento, lo que permitió que la clasificación se definiera desde el punto penal.

Egipto fue contundente en la definición desde el punto penal

En la tanda de penales, Egipto mostró mayor eficacia y convirtió cuatro de sus cobros, mientras que Australia solo logró marcar dos y desperdició al menos dos intentos, incluido uno determinante.

El triunfo selló la clasificación del conjunto africano a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde.

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