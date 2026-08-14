Otro jugador de la Selección Colombia cambia de equipo. Se trata de Kevin Castaño, mediocampista de primera línea, quien pese a su alto valor no pudo nunca tener un buen nivel con River Plate de Argentina.

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De hecho, el colombiano dejó de ser tenido en cuenta por el ‘Chacho’ Coudet, por lo que después del Mundial ni siquiera volvió a Argentina, sino que se entrenó en solitario en Colombia mientras se definía su futuro.

Al final, el colombiano llegó a una gran institución como lo es el Atlético Mineiro de Brasil, un club que es muy grande, pero que no la está pasando del todo bien en el torneo local.

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Fue por medio de un video en el que presentaron al jugador, quien llega a sus 26 años de edad a tratar de recuperar confianza y su mejor nivel. Así fue presentado:

Kevin Castaño agora é 𝐆𝐀𝐋𝐎! 🇨🇴 Com 25 anos e a disputa da última Copa do Mundo no currículo, o volante colombiano é o novo reforço Atleticano. Castaño chega por empréstimo de um ano junto ao River Plate, com opção de compra ao final do vínculo. Seja muito bem-vindo, Kevin… pic.twitter.com/G6647fr61h — Atlético (@Atletico) August 14, 2026

El equipo brasileño informó que Castaño llega cedido por un año desde River Plate, con opción de compra a final del trato.

Ahora, el jugador no la tendrá fácil para ganarse la titular, pues en el equipo hay muchas estrellas como es el caso del arquero Everson, Renan Lodi, Bernard, Reinier, Mateo Casierra, Ángelo Preciado y más.

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Por otro lado, más allá de la calidad de la nómina, la realidad es que el equipo no la está pasando bien en el Brasileirao, pues actualmente marcha en la posición 11 con 29 puntos en 21 partidos jugados, a 19 del Palmeiras que marcha en la primera posición. Sin embargo, en Libertadores sí hay más ilusión, puesto que se enfrenta con Bragantino en octavos de final y el partido de ida lo ganó por 0-1.

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