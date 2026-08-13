El terremoto que ocurrió el pasado lunes, 10 de agosto, en Colombia ha afectado muchos eventos y demás que estaban programados en las distintas ciudades, pues por la gravedad de la situación, la cantidad de personas afectadas y demás, muchos tuvieron que aplazarse, otros se cancelaron y otros están en espera a ver cuándo se pueden llevar a cabo.

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Uno de los principales es el campeonato de fútbol en Colombia, pues entendiendo la gravedad de la situación la Dimayor tomó la decisión de aplazar dos fechas, pese a que eso tenga unas consecuencias en el calendario.

Y es que cabe recordar que Dimayor ya tenía un calendario completo desde el inicio del torneo, pero esto obligó a que todo se mueva y por eso ahora incluso se podrían presentar cambios en los distintos torneos con la idea de poder finalizar a tiempo y dentro de los rangos establecidos.

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En diálogo con La FM, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que hay varias alternativas que se podrían plantear con la idea de poder terminar los campeonatos, ya que de principio lo que se conoce es que el torneo ya no terminará cuando estaba previsto, sino después.

“Se nos ocurren muchas, como invocar una fuerza mayor y solicitar obviamente violar los estatutos Fifa que dicen que después de haber comenzado el torneo no se puede cambiar las condiciones del mismo, pero hay una fuerza mayor que podríamos invocar”, comenzó diciendo Zuluaga.

Y agregó: “Puede ser que ya no haya cuadrangulares sino ‘playoffs’, que ya lo tuvimos en el primer semestre, o puede ser que suspendamos la Copa y no haya Copa durante este año, o puede ser que la Copa se juegue a un partido en plaza neutral o en la plaza del que menor oportunidad tenga”.

Sin embargo, el presidente de la Dimayor aseguró que por ahora lo que se buscará es la forma de acomodar todos los partidos, tal como están programados, hasta el 20 de diciembre, pero si no es posible sí se convocará a una asamblea extraordinaria para ver qué decisión se toma.

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Lo cierto es que esta situación de fuerza mayor afectó los planes del campeonato colombiano y podría haber un cambio grande en las próximas semanas para lograr terminar y tener los campeones a tiempo, es decir, antes de Navidad.

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