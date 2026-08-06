Independiente Santa Fe le va a apostar a conseguir los tres títulos por los que está compitiendo actualmente, como lo son la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, pues viene jugando bien y considera que puede luchar por hacer un semestre histórico.

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Sin embargo, la nómina aún no está tan amplia y eso podría costar, ya que se vienen muchos partidos de forma consecutiva y hay posibilidad de que las lesiones se hagan presentes.

Ante esto, desde las directivas se están moviendo para traer alguno que otro jugador que pueda aportar para conseguir los objetivos y ya hay un futbolista en la mira.

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Emerson Rivaldo Rodríguez, cerca de llegar a Santa Fe

Se trata de Emerson Rivaldo Rodríguez, un jugador que en su momento fue muy importante para Millonarios, pero en la segunda etapa no le fue tan bien y por eso tuvo que buscar otro camino.

Según informó el periodista Andrés Muñoz, el jugador, que sonó para llegar al Cali, está a mínimos detalles de firmar su contrato con el conjunto ‘Cardenal’ para este segundo semestre.

🚨 Exclusiva: Finalmente Emerson Rivaldo Rodríguez no irá a @DeportivoCaliCP, el extremo será nuevo jugador de @SantaFe. @supercombocali pic.twitter.com/a1jsuOYxFK — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) August 6, 2026

Este es un futbolista de 25 años, que es extremo derecho y que viene de jugar con Botev Plovdiv, al estar en préstamo recordando que el dueño de sus derechos era el Ludgorets de Bulgaria, equipo con el que jugó 11 partidos y aportó una asistencia.

Además, el futbolista estuvo en Valledupar, Millonarios, Inter Miami, Santos Laguna e incluso el Vasco Da Gama de Brasil.

Es más, en su primera etapa en Millonarios, que fue entre 2020 y 2022, sorprendió con su velocidad, regate y capacidad de asistencias, pero luego cuando volvió no fue lo que los hinchas esperaban. Al final, cerró su etapa allí con 79 partidos, 10 goles y 12 asistencias en total.

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Por lo pronto, queda esperar que Santa Fe lo haga oficial para que se pueda sumar al trabajo del técnico y así esté disponible lo antes posible.

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