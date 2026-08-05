Así como la salida de un reconocido periodista de Caracol Radio sorprendió a muchos, otro quedó en el ojo del huracán debido a comentarios hechos durante una de sus tradicionales apariciones.

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Carlos Antonio Vélez lanzó críticas en contra de jugadores de Atlético Nacional en su espacio de ‘Palabras mayores’, emitido tanto en la emisora radial Antena 2 como en Win Sports.

Lo cierto es que los cuestionamientos del comentarista deportivo, hechos durante la emisión matutina del martes 4 de agosto de 2026, quedaron bajo la lupa de la institución antioqueña.

Así fue como por medio de un comunicado de este miércoles 5 de agosto se respondió, sin dar referencia directa al periodista, frente al tema en cuestión que llevó a los señalamientos.

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“Como institución, valoramos el debate futbolístico como parte natural de nuestro deporte y reconocemos el derecho de los comunicadores a ejercer su análisis con independencia. Ese respeto debe ser recíproco: la crítica deportiva enriquece la conversación pública cuando se ejerce con altura, y de la misma manera esperamos que se reconozca el mismo trato hacia nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes”, indicó en el documento.

Lo cierto es que sí se plantó frente al “insulto” debido a frases que Vélez hizo en respuesta a Jorman Campuzano y a Edwin Cardona, por lo que dejó clara su postura tajante y contundente.

“El insulto y la descalificación personal, venga de donde venga, no le aportan al fútbol colombiano. Expresiones como ‘algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín’, ‘analfabetas funcionales’, y ‘Cardona es el jefe de los bandidos’ no aportan a una conversación sana y respetuosa que es lo que siempre promulgamos”, remarcó.

De hecho, Atlético Nacional dejó en evidencia la molestia por esos cuestionamientos por parte del comentarista de Canal RCN, Antena 2 y Win Sports con una sentencia directa.

“Nuestros jugadores son profesionales que representan con compromiso los colores de esta institución, independientemente de su edad o trayectoria, y merecen el respeto que corresponde a quien viste nuestro escudo. Aquí no mandan unos pocos ni deciden otros: somos una organización donde todos sumamos a su crecimiento. Nadie está por encima de la institución, por eso ofender a cualquiera de los nuestros nos ofende a todos los que vestimos esta camiseta con pasión”, concluyó.

El debate surgió luego del triunfo de Nacional contra Jaguares (que tuvo disturbios), debido a las críticas de Carlos Antonio Vélez porque el director técnico Lucas González acudió a una nómina con veteranos como los antes mencionados, especialmente, Edwin Cardona.

Compartimos la siguiente información. pic.twitter.com/y0V3KID9jP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 5, 2026

El caso no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que el veterano comunicador se desempeña en Canal RCN y RCN Radio, empresas que son del mismo propietario de Atlético Nacional.

Relación entre Win Sports y organización Ardilla Lulle

De hecho, Win Sports hace parte del ecosistema empresarial asociado, al punto que Carlos Ardila Lulle impulsó el canal y el grupo conserva participación relevante en su control.

Eso sí, es importante aclarar que en la estructura societaria, el poder no recae solo en la familia Ardila pues también está el grupo Werthein, mientras Dimayor mantiene una participación minoritaria.

La relación entre Ardila Lulle y Win Sports debe entenderse como una participación empresarial dentro de un canal deportivo de propiedad compartida. No se trata de un dueño único, sino de una estructura accionaria con varios socios.

Por eso, el comentario de Carlos Antonio Vélez contra jugadores de Atlético Nacional, entendido como “insulto” según ese comunicado institucional, se convierte en un hecho llamativo.

Hasta el momento, no hay ninguna reacción por parte del periodista frente a este cuestionamiento por parte del club antioqueño, hecho de manera respetuosa.

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