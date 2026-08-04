Por: Caracol TV

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El nombre de Diego Serna volvió a ocupar los titulares, pero esta vez lejos de las canchas. El exdelantero colombiano, recordado por su exitoso paso por la MLS, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Miami y enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por un presunto caso de tráfico de drogas. De acuerdo con la investigación, habría intentado transportar cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona y posteriormente recuperó su libertad tras pagar una fianza, mientras avanza el proceso en su contra.

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Su caso se suma a una lista de futbolistas colombianos que, una vez terminada o avanzada su carrera deportiva, terminaron involucrados en investigaciones relacionadas con el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes.

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Jhon Viáfara

Uno de los casos más sonados es el de Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004. El exvolante fue capturado en 2019 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, señalado de integrar una red dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Norteamérica. Según las autoridades, habría servido como enlace entre organizaciones criminales para coordinar rutas del narcotráfico. Tras varios años en prisión, recuperó la libertad por buen comportamiento.

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Diego León Osorio

El exlateral de Atlético Nacional y de la Selección Colombia también ha protagonizado varios episodios judiciales. El más conocido ocurrió cuando fue detenido al intentar viajar a Madrid con cocaína oculta en su cuerpo. Posteriormente aceptó los cargos y fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes. Además, su historial registra otras investigaciones en Estados Unidos y Colombia por hechos similares.

Antony de Ávila

El histórico goleador del América de Cali fue capturado en septiembre de 2021 en Italia dentro de una investigación por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico. Desde el primer momento, “El Pitufo” negó cualquier responsabilidad y aseguró ser inocente. Su caso tuvo amplia repercusión internacional debido a la trayectoria deportiva del exdelantero.

Otros exfutbolistas colombianos con problemas ante la justicia

No todos los casos de exjugadores colombianos que han terminado en los estrados judiciales están relacionados con narcotráfico. En los últimos años también se han conocido procesos por delitos como hurto y presunta estafa, situaciones que igualmente han afectado la imagen de quienes alguna vez estuvieron vinculados al fútbol profesional.

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Uno de ellos es Camilo Andrés Charria, exdelantero de Independiente Santa Fe y Tigres. En 2024 fue capturado en Estados Unidos por un presunto robo a una joyería, caso por el que posteriormente regresó a Colombia. Más recientemente, volvió a ser noticia luego de ser enviado a prisión preventiva tras ser capturado en flagrancia por, presuntamente, participar en el robo a varios apartamentos en Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con la Fiscalía, el exfutbolista se encontraba con detención domiciliaria por otro proceso cuando habría cometido el nuevo delito.

Otro caso reciente es el de Mateo Ramírez, futbolista e hijo del fallecido exjugador Jhon Mario Ramírez. El deportista fue capturado en julio de 2026 dentro de una investigación por una presunta red de estafas. Según la información revelada por las autoridades sostienen que Ramírez habría facilitado una cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de los fraudes que son materia de investigación.

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