Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que ha recibido múltiples propuestas dentro del proceso de licitación para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales del fútbol profesional colombiano. Estas ofertas, presentadas dentro del cronograma previsto, abarcan las competencias tanto masculinas como femeninas que se realizarán entre 2027 y 2030. La recepción de una pluralidad de propuestas muestra el interés de varios actores en gestionar la transmisión de estos eventos deportivos, que representan un gran atractivo tanto económico como de visibilidad para el país.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Dimayor, esta etapa de la licitación permitirá avanzar hacia la escogencia de un nuevo operador responsable de llevar el campeonato colombiano a la audiencia. Calificado como un proceso estratégico, la decisión tendrá impacto directo en el ámbito económico y deportivo, no solo para los clubes afiliados, sino también para la experiencia de los seguidores del fútbol colombiano. Dimayor destacó que busca fortalecer el alcance de las competencias, llegar a nuevos espectadores y explorar modalidades innovadoras de entretenimiento deportivo.

Uno de los aspectos más relevantes en la definición del nuevo operador de los derechos audiovisuales será el modelo de transmisión que se implemente para el fútbol profesional colombiano, conocido como FPC. Además, es clave la distribución de los ingresos obtenidos entre los 36 clubes afiliados, un asunto que mantiene la atención del G8, grupo de equipos que viene solicitando una modificación en el esquema de reparto de los recursos provenientes de estos derechos. El interés de este grupo radica en que la nueva negociación puede significar una transformación sustancial en el flujo de fondos para los equipos y, posiblemente, en la estructura del torneo.

Frente a las preocupaciones sobre las finanzas de los clubes, Dimayor aseguró que una revisión del modelo de distribución de ingresos se realizará, pero solamente de manera conjunta con los 36 clubes, una vez concluida la evaluación de las propuestas para la adjudicación de derechos. Esta decisión será determinante para establecer el rumbo económico y comercial del fútbol colombiano desde 2027 y garantizar un acuerdo que beneficie al conjunto de los equipos y al aficionado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambiará en las transmisiones del fútbol colombiano con el nuevo operador de derechos?

El nuevo operador de los derechos audiovisuales y digitales del fútbol colombiano será responsable de definir el modelo de transmisión durante el periodo 2027-2030. Dimayor expuso que busca ampliar el alcance de las competiciones y llegar a nuevas audiencias, por lo que es posible que se introduzcan formatos de transmisión innovadores y se diversifique la manera en que los aficionados acceden al contenido deportivo.

¿Cómo se distribuirán los ingresos de los derechos de televisión en el FPC?

Según la Dimayor, la revisión del esquema de distribución de ingresos provenientes de los derechos audioviduales se desarrollará conjuntamente con los 36 clubes afiliados, una vez termine el proceso de evaluación de las ofertas. El tema ha sido relevante especialmente para el G8, que ha solicitado cambios en el reparto de estos recursos, lo cual podría modificar el flujo de fondos entre los participantes del fútbol profesional colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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