Por: Gol Caracol

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Hablar de Eduardo Emilio Vilarete es hacerlo de un histórico del fútbol profesional colombiano y de un delantero goleador, de excepcional cabeceo y que tuvo una extensa carrera en clubes de nuestro país y también con un breve paso por el balompié de Ecuador y Perú. Hoy a su 73 años, el nacido en la ciudad de Santa Marta se encuentra hospitalizado de urgencia en la ciudad de Bogotá y este lunes tienen previsto hacerle una cirugía.

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Y con ese panorama, Gol Caracol habló con Angélica, una de sus hijas, quien entregó precisiones del estado de salud de Vilarete, quien entró a una clínica de Bogotá el lunes pasado y los médicos tomaron una decisión en las últimas horas para preservar su estado de salud.

“En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos del cuerpo) en su pierna izquierda”, explicó en primera instancia Angélica.

Ante esa situación, los galenos que han venido atendiendo a Eduardo Emilio, quien es cazatalentos del Unión Magdalena, se reunieron en días pasado para determinar los pasos a seguir ante una nueva hospitalización.

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“En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto. Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó”, relató la hija de Vilarete.

La familia del otrora goleador reconoció que esa determinación no fue para nada fácil, aunque se planteó como el único camino a seguir en estos momentos.

“Inicialmente fue muy fuerte todo, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría sicologíca de los especialista de la clínica, empezó a entender mejor el tema. Además, la familia, sus amigos, los medios lo han abrazado y esto ha facilitado su aceptación. Sin embargo, es un tema, que va a requerir de un muy buen tiempo para su recuperación física y sicológica”, finalizó Angélica Vilarete.

¿En qué equipos jugó Eduardo Emilio Vilarete?

La carrera deportiva de Eduardo Emilio Vilarete fue de más de 15 años, en los que dejó en evidencias sus cualidades de delantero goleador, de presencia en el área, que se sabía mover en el frente de ataque y con una personalidad afable y extrovertida.

De esa manera, el samario defendió los colores de Bucaramanga, Unión Magdalena, Nacional, Deportes Tolima, Pereira, Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, de Ecuador; y Deportivo Pacífico, de Perú. Además de eso, estuvo en la Selección Colombia, en categoría juvenil y de mayores.

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