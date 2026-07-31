La Conmebol decidió no fijar una posición inmediata sobre el proyecto FFE presentado por la Fifa. En lugar de respaldar o rechazar la iniciativa, la confederación anunció que abrirá un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y solicitó información adicional antes de tomar una decisión.

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El organismo sudamericano explicó que analizará el alcance de la propuesta por los canales institucionales y reiteró que cualquier medida de carácter comercial o financiero debe estar al servicio del fútbol.

¿Por qué Conmebol no definió una posición sobre el proyecto FFE?

Tras recibir la propuesta de la Fifa, la confederación activó un proceso de evaluación interna. Como parte de ese procedimiento, inició consultas con las diez asociaciones miembro para conocer su visión sobre el impacto que podría tener el proyecto.

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Además, convocó una reunión extraordinaria de su Consejo, donde se analizarán los alcances de la iniciativa antes de emitir una posición oficial.

Comunicado CONMEBOL – Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

¿Qué información le pidió Conmebol a la Fifa?

La organización informó que solicitó aclaraciones sobre varios aspectos del proyecto.

Entre ellos figuran la gobernanza, la estructura, el alcance y los posibles efectos del FFE. Con esta petición, Conmebol dejó claro que considera necesario contar con más elementos antes de adoptar una postura institucional.

¿Qué mensaje dejó la confederación sudamericana?

Aunque evitó pronunciarse sobre el fondo del proyecto, el organismo sí dejó clara una línea de principio.

En su comunicado señaló que entiende la importancia de las decisiones comerciales y financieras para el desarrollo del fútbol, pero recordó que estas no pueden imponerse sobre la esencia del deporte.

Por eso concluyó con una frase que resume su posición institucional: “El fútbol siempre está primero”.

La decisión de Conmebol queda en pausa

Por ahora, la confederación continuará participando en las discusiones del proyecto FFE a través de los canales oficiales de la Fifa.

Hasta que concluya el proceso de consultas y reciba la información solicitada, Sudamérica no respaldará ni rechazará públicamente la iniciativa, optando por una evaluación interna antes de definir su postura.

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