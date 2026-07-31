Por: Gol Caracol

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Athletico Paranaense anunció este viernes la contratación del atacante colombiano Kerwin Vargas, procedente del Charlotte FC estadounidense y al que fichó con un contrato por cuatro años.

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El delantero de 24 años reforzará al conjunto de Curitiba inicialmente tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa do Brasil, las dos competiciones en las que el Paranaense continúa vivo en 2026.

Pese a que no divulgó el valor que pagó por los derechos federativos del jugador colombiano, versiones de prensa indican que el fichaje costó 4 millones de dólares, que convierten a Vargas en la tercera contratación más costosa del Paranaense.

El atacante nacido en Santa Marta, que actuó para los equipos juveniles del Boca Juniors de Cali y del Academia Europea de Barranquilla, comenzó su carrera como profesional en 2021 en el Feirense portugués, club con el que anotó ocho goles en 31 partidos, y al año siguiente fue transferido al Charlotte FC.

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O novo camisa 1⃣8⃣ 📷 Yan Guimarães/athletico.com.br pic.twitter.com/51iYU1y6to — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 31, 2026

Con el Charlotte disputó la Major League Soccer en los últimos cuatro años y fue convocado para la selección colombiana sub-20. En la actual temporada anotó cuatro goles y distribuyó cuatro asistencias en 19 partidos.

“Inicié mi carrera profesional en Portugal, una experiencia que me ayudó a madurar mucho, tanto como jugador como persona. Después fui a Estados Unidos, donde viví un período muy importante en mi carrera”, afirmó Vargas citado en un comunicado del conjunto paranaense.

En el Paranaense Kerwin Vargas jugará al lado del también delantero colombiano Kevin Viveros, el actual goleador del Campeonato Brasileño y el fichaje más costoso en la historia del club: 5 millones de dólares.

El segundo fichaje más costoso del equipo de Curitiba, después de Viveros y antes de Vargas, es el atacante brasileño Vitor Roque, actualmente en el Palmeiras tras haber pasado por el Barcelona español.

Tales contrataciones evidencian la estrategia del Paranaense de fichar jugadores jóvenes con gran potencial para formarlos y valorizarlos antes de transferirlos al fútbol europeo.

¿Quién es Kerwin Vargas?

Kerwin Vargas es un futbolista profesional colombiano nacido el 2 de enero de 2002 en la ciudad de Bogotá.

El deportista compite principalmente como extremo por ambas bandas o delantero centro, destacando por su notable velocidad, regate individual y potente remate con la pierna diestra.

El atacante inició su formación deportiva en academias locales antes de dar el salto al balompié internacional para comenzar su carrera profesional directa en el continente europeo.

El Feirense de Portugal vinculó al joven atacante a sus divisiones inferiores, promoviéndolo rápidamente al primer equipo debido a su destacado rendimiento ofensivo en la temporada.

Durante su estancia en la segunda división portuguesa, Vargas acumuló valiosa experiencia competitiva, anotando goles importantes y consolidándose como una de las revelaciones jóvenes del torneo.

Su desempeño sobresaliente en el fútbol europeo atrajo la atención de varias instituciones del continente americano durante los mercados de transferencias internacionales.

En agosto de 2022, el Charlotte Football Club de la Major League Soccer de Estados Unidos oficializó la contratación del delantero colombiano como jugador franquicia joven.

Desde su llegada a la liga estadounidense, el extremo bogotano sumó minutos valiosos en cancha, aportando desequilibrio individual, asistencias clave y anotaciones decisivas en el ataque.

Su rápida adaptación a la exigencia física de la MLS le permitió consolidarse como titular habitual dentro del esquema táctico de su equipo norteamericano.

El futbolista mantiene una rigurosa preparación física y táctica para continuar elevando su nivel competitivo en los torneos oficiales de la liga norteamericana.

Su constante crecimiento profesional posiciona a Kerwin Vargas como uno de los talentos colombianos con mayor proyección en el fútbol internacional contemporáneo.

El delantero continúa enfocado en consolidar su carrera deportiva en el exterior, aspirando a futuras convocatorias con las selecciones nacionales de su país natal.

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