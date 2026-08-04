La segunda fecha del Torneo BetPlay Dimayor 2026-II dejó un registro que no tiene antecedentes en los 78 años del fútbol profesional colombiano. Por primera vez, todos los partidos disputados en una misma jornada terminaron en empate, por lo que ningún equipo logró celebrar una victoria.

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El hecho fue resaltado por el periodista deportivo Felipe Ocampo, quien calificó la jornada como una rareza dentro del campeonato de ascenso.

¿Qué pasó en la segunda fecha del Torneo BetPlay?

Los ocho encuentros programados finalizaron con igualdad en el marcador. Cuatro de ellos terminaron con goles y los otros cuatro concluyeron sin anotaciones, un resultado que dejó la tabla de posiciones sin grandes movimientos.

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Estos fueron los marcadores:

Real Santander 2-2 Patriotas FC.

Barranquilla FC 2-2 Atlético FC.

Real Cundinamarca 1-1 Real Cartagena.

Independiente Valle del Cauca 1-1 Envigado FC.

Itagüí Leones 1-1 Deportes Quindío.

Unión Magdalena 0-0 Orsomarso SC.

Boca Juniors de Cali 0-0 Tigres FC.

Internacional FC de Palmira 0-0 Bogotá FC.

Lo que acaba de cristalizarse hoy, es surrealista e histórico: Por PRIMERA vez en 78 años de historia del Fútbol Colombiano 🇨🇴, una Fecha completa de cualquier competencia, termina con TODOS sus juegos empatados. Para los libros, esta Fecha 2 del #TorneoBetPlayDimayor 2026•II. pic.twitter.com/vGSBXM93L3 — Felipe Ocampo (@DFelipeOcampo) August 4, 2026

¿Por qué este resultado es histórico?

Desde la creación del fútbol profesional colombiano en 1948, nunca se había registrado una jornada completa en la que ningún equipo consiguiera los tres puntos.

La igualdad absoluta convirtió esta fecha en un hecho inédito para el balompié nacional y llamó la atención de aficionados y analistas deportivos.

¿Qué tan extraño es que todos los partidos terminen empatados?

Tras conocerse los resultados, en redes sociales surgieron diferentes análisis sobre la baja probabilidad de que ocurra un desenlace de este tipo.

Uno de ellos parte de un ejercicio teórico en el que cada partido tendría las mismas posibilidades de terminar con victoria local, empate o triunfo visitante. Bajo esa hipótesis, que los ocho encuentros finalicen igualados sería un escenario altamente improbable.

No obstante, esa estimación es únicamente una aproximación matemática y no representa la probabilidad real de una jornada de fútbol, donde cada partido tiene condiciones deportivas diferentes.

Una fecha que ya quedó en la historia del ascenso colombiano

Más allá de las estadísticas, la segunda jornada del Torneo BetPlay 2026-II será recordada por un hecho sin precedentes: ocho partidos disputados y ocho empates.

Un registro que refleja la paridad del campeonato y que, al menos por ahora, no tiene comparación en la historia del fútbol profesional colombiano.

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