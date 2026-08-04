Según reportes de periodistas especializados en el calciomercato italiano, entre ellos Nicolò Schira, el jugador de 28 años acordó un contrato con la Juventus de Turín hasta 2031 con un salario de aproximadamente 2,5 millones de euros netos por temporada.

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Lucumí, quien ha sido una pieza clave en la defensa del Bologna desde su llegada en 2022 procedente del Genk, ha puesto en espera otras propuestas para dar prioridad a la ‘Vecchia Signora’.

Entre las ofertas que ha rechazado o dejado en segundo plano se encuentran propuestas de clubes de la Superliga de Turquía, del Nottingham Forest de la Premier League y del Como, equipo que también mostró interés concreto en italia.

El acuerdo entre el futbolista y la Juventus avanza, pero el traspaso aún no está cerrado. El principal obstáculo es la diferencia económica entre ambos clubes. La Juventus presentó una oferta en torno a los 17 millones de euros por el pase del colombiano, cifra que el Bologna rechazó. El club emiliano exige alrededor de 25 millones de euros para autorizar la salida.

La cláusula de rescisión de Lucumí, fijada en 28 millones de euros, venció a mediados de julio de 2026. Desde entonces, cualquier operación debe negociarse directamente entre los clubes.

El contrato del defensa con el Bologna se extiende hasta el 30 de junio de 2027, por lo que esta ventana de mercado representa la última oportunidad del equipo italiano para obtener un ingreso significativo por su traspaso antes de que el jugador se acerque a la condición de agente libre.

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El interés de la Juventus no es nuevo. El técnico Luciano Spalletti ha identificado al colombiano como uno de los perfiles prioritarios para reforzar la zaga ‘bianconera’. Lucumí se caracteriza por su solidez defensiva, capacidad para jugar tanto por el centro como por la izquierda y buen trato de balón, cualidades que encajan con las necesidades del proyecto de Spalletti.

Desde el Bologna se ha reconocido que existe un compromiso previo con el jugador. El CEO del club, Claudio Fenucci, había señalado que se le prometió facilitar su salida este verano si llegaba una oferta adecuada, luego de que el defensa permaneciera una temporada más tras intentos fallidos de transferencia en el pasado.

Lucumí llegó al Bologna en 2022 y se consolidó como titular indiscutible. En sus temporadas con el club participó en más de 150 partidos, formó parte del equipo que conquistó la Copa Italia y disputó competencias europeas. Su rendimiento también se destacó con la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Mientras tanto, el futbolista se encuentra a la espera de que las negociaciones entre Juventus y Bologna avancen. La diferencia de aproximadamente ocho millones de euros entre la oferta de la Juventus y la petición del Bologna mantiene el diálogo abierto, pero sin resolución inmediata.

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