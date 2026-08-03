Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol argentino recibe a un nuevo jugador colombiano en su liga profesional. Luis Ángel Díaz, extremo de 22 años nacido en Apartadó, Antioquia, fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de Independiente Rivadavia, club con sede en Mendoza. De acuerdo con la información publicada por El Diario, Díaz llega para reforzar la zona ofensiva de un equipo que busca suplir la salida de uno de sus más destacados futbolistas, Sebastián Villa, quien retornó a Boca Juniors para enfrentar la próxima temporada deportiva.

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Formado en Envigado, Luis Ángel Díaz comenzó su trayectoria en las divisiones menores del club a los 12 años, y fue promovido al primer equipo para debutar en el fútbol profesional durante la temporada 2022. Según el reporte citado, el jugador ha sumado 130 partidos oficiales y ha marcado 14 goles, cifras que reflejan su experiencia y regularidad a pesar de su juventud. Díaz destaca por su velocidad, capacidad de desborde por las bandas y habilidad para enfrentar situaciones de uno contra uno frente a los defensores rivales, cualidades que han llamado la atención en el mercado colombiano durante los últimos años.

Previamente, en 2025, Díaz estuvo a punto de completar una transferencia al club argentino Newell’s Old Boys, luego de que Envigado anunciara un principio de acuerdo. Sin embargo, el traspaso no se concretó debido a que Newell’s modificó las condiciones de pago, por lo cual el jugador permaneció en el fútbol colombiano al menos una temporada más. Ahora, el paso a Independiente Rivadavia representa la primera experiencia internacional para el atacante, que deberá someterse a exámenes médicos y procedimientos administrativos antes de vincularse formalmente a los entrenamientos del club mendocino.

La llegada de Díaz responde a la necesidad de cubrir el vacío que dejó Sebastián Villa en Independiente Rivadavia. Villa, quien había sido referente ofensivo del equipo desde 2024, regresó a Boca Juniors tras una destacada campaña. El cuerpo técnico identificó en Díaz un perfil similar en cuanto a proyección y condiciones de juego por los costados, sumado al margen de crecimiento y experiencia competitiva pese a su corta edad. Aunque existen diversas versiones sobre el valor de la transferencia y el porcentaje adquirido por el club argentino, los equipos no han revelado públicamente los detalles económicos, lo que impide conocer una cifra oficial de la operación.

Por su parte, Envigado continúa consolidándose como una cantera formadora de talentos, al impulsar a sus jóvenes promesas hacia oportunidades en ligas internacionales. El desempeño y adaptación de Luis Ángel Díaz en Argentina será de especial interés, dado que asume la exigente tarea de reemplazar a un jugador clave y consolidarse en un nivel competitivo más alto.

¿Quién es Luis Ángel Díaz y cuál es su trayectoria en el fútbol profesional?

Luis Ángel Díaz es un extremo colombiano de 22 años, nacido el 24 de abril de 2004 en Apartadó, Antioquia. Inició su formación en las divisiones menores de Envigado desde los 12 años y debutó en el primer equipo en 2022. Ha jugado 130 partidos y marcado 14 goles, consolidándose como un atacante veloz y habilidoso en el fútbol colombiano.

¿Por qué Luis Ángel Díaz fue elegido para reemplazar a Sebastián Villa en Independiente Rivadavia?

Díaz fue seleccionado por el cuerpo técnico de Independiente Rivadavia debido a su capacidad para jugar por las bandas, su velocidad y experiencia pese a su juventud, cualidades similares a las de Sebastián Villa, quien fue referente ofensivo del club. La directiva considera que el colombiano tiene potencial de crecimiento y puede cubrir el vacío que dejó Villa tras su regreso a Boca Juniors.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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