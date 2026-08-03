Boca Juniors es un equipo que pese a las contrataciones, la calidad de los jugadores y más, aún no logra despegar en su juego, pues el equipo no juega bien y los resultados han sido complicados.

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De hecho, desde que reinició el fútbol de clubes luego del Mundial ha jugado cuatro encuentros y solo ha ganado uno, que fue la ida frente a O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Ante esto, uno de los principales señalados ha sido el arquero colombiano Álvaro Montero, quien no ha mostrado la seguridad que solía mostrar y eso se lo han cobrado los hinchas de gran manera, teniendo en cuenta que en los compromisos que lleva ha recibido seis goles.

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Es más, en el último encuentro contra Newell’s recibió dos anotaciones, así que las críticas nuevamente le comenzaron a llover.

Uno de los que lo cuestionó fue el ‘streamer’ argentino conocido como ‘La cobra’, quien en el análisis del compromiso aseguró que no le gusta el arquero porque no ofrece ninguna garantía.

“No me gusta para nada el arquero de Boca. No me gusta Montero. Cada vez que le llegan al arco es gol. Prácticamente en cada jugada es gol. Sacando una atajada con O’Higgins en la cancha de O’Higgins, una atajada contra O’Higgins en cancha de Boca, desde que llegó desde Vélez no tapa una pelota. De verdad, no te salva una nunca”.

Y es que Montero llegó con mucha expectativa luego de que hizo parte de la Selección Colombia en el Mundial y su nivel con Vélez, pero hasta ahora, en los partidos que le ha tocado estar, no ha mostrado un nivel tan alto, pese a que fue una de las figuras en los penaltis para que Boca avanzara de ronda en la Sudamericana.

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Por lo pronto, Montero espera coger confianza y retomar su nivel, pues el próximo encuentro será el miércoles 5 de agosto frente a Estudiantes en La Bombonera a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana.

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