Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Boca Juniors jugó muy mal y protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados el domingo por la primera fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino.

Sigue a PULZO en Discover

Riestra no necesitó tener la pelota, pero le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez (6′) anotó de cabeza por el centro del área ante la pasividad de la zaga auriazul.

El segundo local provino tras otro grueso error del fondo ‘xeneize’ en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que el uruguayo Antony Alonso (22′) superó la débil resistencia del portero colombiano Álvaro Montero.

El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz (38′) tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba de Montero.

Lee También

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ViAobVCXXs — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

“Nosotros necesitamos sumar, más en nuestra casa, que nos respeten en nuestra cancha. Riestra ascendió, se clasificó a una copa. Fue un gran trabajo de todo el equipo, hicimos un partido intenso y no nos lastimaron. Sabíamos cómo los podíamos lastimar, pero nunca pensamos en ganar por esta diferencia”, destacó Milton Céliz, una de las figuras de Riestra.

Qué dijo el técnico de Boca Juniors

El Malevo, como es reconocido Riestra, está obligado a sumar puntos porque está entre los últimos en la tabla anual, con apenas un partido ganado en el torneo Apertura, y corre peligro de caer a segunda división.

El DT Rodolfo Arruabarrena había dispuesto una formación alternativa, ya que reservó a varios titulares para el encuentro desquite del jueves próximo contra el chileno O’Higgins, por los playoffs de ingreso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Rancagua.

En el segundo tiempo Arruabarrena hizo ingresar al colombiano Sebastián Villa, al paraguayo Ángel Romero y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, pero poco cambió en un Boca que tuvo el 80% de la posesión, pero nunca logró inquietar al arquero Nacho Arce, mientras que Riestra convirtió tres goles en sus cuatro remates al arco.

“Es un golpe duro, esto preocupa. Habrá que agachar la cabeza, hablar y trabajar. El primer responsable soy yo, hay que insistir en algunas cosas y levantar en otras. Hemos fallado en cuestiones que no incumben en tener un delantero o no, en el primer tiempo fallamos en tres jugadas y nos hicieron tres goles”, aceptó el Vasco Arruabarrena tras el golpazo.

* Pulzo.com se escribe con Z