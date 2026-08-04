Un nuevo caso judicial sacude al fútbol colombiano. El exdelantero Diego Serna, recordado por su paso por varios clubes del país y por convertirse en una de las figuras históricas del desaparecido Miami Fusion de la MLS, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y ahora enfrenta cargos federales por un presunto caso de tráfico de estupefacientes.

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De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios estadounidenses, el exjugador, de 52 años, fue detenido luego de arribar a Estados Unidos procedente de Colombia. La investigación en su contra ya estaba en marcha antes de su aterrizaje, debido a una alerta entregada por autoridades colombianas a los organismos de seguridad estadounidenses.

¿De qué acusan a Diego Serna en Estados Unidos?

Según el expediente conocido por la prensa estadounidense, Serna habría intentado ingresar al país con cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona, un medicamento catalogado como opioide de uso controlado en Estados Unidos. Las tabletas estaban distribuidas en siete frascos guardados dentro de dos mochilas que llevaba consigo.

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La investigación también señala que, tras su llegada al aeropuerto, el exfutbolista habría colaborado con agentes federales en una entrega vigilada de una de las mochilas a una mujer que lo esperaba en la terminal aérea. Posteriormente, ella también fue detenida por las autoridades.

El proceso apenas comienza y, por ahora, no existe una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad. Sin embargo, el colombiano ya compareció ante un tribunal federal, donde recuperó la libertad bajo una fianza de 100.000 dólares, mientras continúa el caso. La audiencia para la lectura formal de cargos quedó programada para el próximo 20 de agosto.

La trayectoria deportiva del exjugador colombiano

Antes de verse involucrado en este proceso judicial, Diego Serna construyó una carrera destacada tanto en Colombia como en Estados Unidos. Inició su recorrido profesional con Cortuluá e Independiente Medellín y, posteriormente, dio el salto a la Major League Soccer en 1998 para vestir la camiseta del Miami Fusion.

En ese club alcanzó el mejor momento de su carrera, al convertirse en el máximo goleador histórico de la institución con 52 anotaciones en temporada regular y ser incluido en el equipo ideal de la MLS en 2001. Más adelante también defendió los colores de clubes como New England Revolution y LA Galaxy.

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El caso ha generado gran repercusión entre aficionados al fútbol colombiano y estadounidense, especialmente por el reconocimiento que Serna alcanzó durante su etapa en la MLS. Entretanto, la justicia estadounidense continuará con el proceso para determinar si existen pruebas suficientes para sustentar los cargos que enfrenta

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