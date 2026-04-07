El exdelantero colombiano Juan Pablo Ángel volvió a dar de qué hablar, esta vez fuera de las canchas, luego de compartir en sus redes sociales unas fotos en las que aparece disfrutando en piscina.

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Con el mensaje “Modo 🏖️🔋😎”, el exjugador dejó ver su lado más relajado, pero también su notable estado físico a sus 50 años, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y a sumar interacciones, con miles de ‘me gusta’ en aumento.

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Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y muchas usuarias reaccionaron con mensajes cargados de admiración.

Entre las respuestas se leen expresiones como “Hermoso 😍”, “🤌🏾🥵”, “Modo papacito 😍” e incluso bendiciones y saludos que reflejan el impacto de las fotos.

La publicación se difundió entre sus seguidores, que destacaron no solo su apariencia, sino también el paso del tiempo sin perder forma.

Más allá del tono relajado de la publicación, lo cierto es que Juan Pablo Ángel sigue siendo una figura que despierta interés entre los aficionados, incluso años después de su retiro.

Su estado físico y presencia en redes sociales lo mantienen vigente en la conversación digital, donde cada publicación suele tener alto nivel de interacción.

Por ahora, el exfutbolista disfruta de su “modo descanso”, mientras sus seguidores siguen reaccionando y aumentando los números de la publicación.

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