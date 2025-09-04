Herido y con un sentimiento de desilusión, así terminó Gerónimo Ángel, hijo del exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, después de un duro accidente que sufrió en medio de una de las pruebas más exigentes del ‘Desafío 2025‘. A pesar del fuerte golpe en el rostro y la sangre visible, el participante —más conocido como ‘Gero’— decidió continuar en la competencia, provocando tensión entre sus compañeros y preocupación en los espectadores.

(Vea también: De qué nacionalidad son los hijos del exfutbolista Juan Pablo Ángel: dos no son colombianos)

El incidente ocurrió el pasado 3 de septiembre, en las afueras de la llamada ‘Ciudad de las cajas‘, escenario principal del programa. La jornada estaba marcada por el ‘Desafío Millonario‘, una de las pruebas más esperadas por los concursantes, ya que el premio en juego ascendía a una cifra considerable. Sin embargo, lo que debía ser una competencia llena de adrenalina se convirtió en un momento cargado de dramatismo cuando ‘Gero’ sufrió un golpe directo en la cara.

¿Qué le pasó a ‘Gero’, hijo de Juan Pablo Ángel, en el rostro?

“Me pegué en la cara”, alcanzó a decir el joven, mientras se limpiaba la sangre que bajaba por su rostro. El gesto, lejos de hacerlo desistir, se transformó en un símbolo de resistencia que fue ampliamente comentado por la audiencia en redes sociales. Muchos destacaron su fortaleza, aunque no faltaron quienes expresaron preocupación por las condiciones de seguridad dentro del programa.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

La dinámica del reto consistía en que los capitanes de cada equipo, incluido ‘Gero’, debían caminar sobre grandes cajas sostenidas por los demás integrantes de sus escuadras. La misión era extraer balones de una cesta y llevarlos nuevamente al punto de partida. La dificultad de la prueba radicaba en el equilibrio y la coordinación, ya que cualquier error podía afectar el desempeño del grupo y poner en riesgo la victoria.

En pleno recorrido, ‘Gero’ recibió el impacto que le dejó la herida en la cara, pero aun con la molestia, terminó la fase que le correspondía. Cuando parecía que lo más complicado ya había pasado, sufrió una nueva caída.

Aunque el accidente no representó un riesgo mayor para su salud, sí influyó directamente en el rendimiento de su equipo, la escuadra morada, que perdió la ventaja obtenida hasta ese momento y se vio obligada a repetir parte del circuito.

La escena no pasó desapercibida. En la plataforma X (antes Twitter), decenas de usuarios comentaron lo sucedido en tiempo real. Algunos mensajes reflejaban la preocupación del público: “’Gero’ se reventó la cara horrible” o “a ‘Gero’ le pasa de todo cada vez que sale a jugar”. Otros, en cambio, resaltaron la valentía del concursante al no rendirse a pesar de la lesión.

Una vez concluida la prueba y con los resultados en mano, ‘Gero’ ofreció unas breves declaraciones. Con la sencillez que lo caracteriza, relató el momento en que recibió el golpe y explicó que, aunque doloroso, fue un episodio más dentro de la competencia. Sus palabras evidenciaron que estaba consciente del impacto que había causado tanto en sus compañeros como en los televidentes.

El capítulo 44 del ‘Desafío Siglo XXI‘ quedará en la memoria no solo por la lesión de ‘Gero’, sino también porque dejó al equipo Omega como gran vencedor del ‘Desafío millonario‘.

Los integrantes de la escuadra celebraron con júbilo el premio de 40 millones de pesos, un logro que representó no solo la recompensa económica, sino también la muestra del esfuerzo colectivo en una competencia marcada por la presión y la exigencia física.

Sin embargo, Omega no fue el único protagonista de la jornada. Deisy, otra de las competidoras más destacadas del ‘reality’, también resultó lesionada durante el desarrollo de la prueba. Su accidente reforzó la percepción de que este tipo de retos ponen a los participantes al límite, dejando en claro que cada movimiento cuenta y que la victoria puede estar acompañada de sacrificios inesperados.

En definitiva, el ‘Desafío Millonario’ del 3 de septiembre combinó la emoción de un triunfo significativo con la preocupación por los golpes sufridos por dos de sus concursantes. Mientras el equipo Omega celebraba los 40 millones conquistados, los televidentes no dejaban de comentar la entrega de Gero, quien, pese a las heridas en su rostro, se negó a abandonar y demostró que la pasión por competir puede más que el dolor.

* Pulzo.com se escribe con Z