El ‘Desafío 2025‘ ha sido escenario de grandes emociones, retos físicos y pruebas que llevan a los competidores al límite. Entre los participantes que más han llamado la atención se encuentra Gerónimo Ángel Gutiérrez, más conocido como ‘Gero’, quien ya había mostrado parte de su talento artístico en ‘La voz kids’ y que ahora se ha ganado el cariño del público como uno de los Súper Humanos más queridos del ‘Desafío del Siglo XXI’.

Su desempeño en las pruebas ha sido impecable, lo que lo ha posicionado como un competidor fuerte, estratégico y resistente. Sin embargo, lo que realmente lo diferencia no es solo su rendimiento físico, sino también su nobleza y la conexión que ha establecido con sus compañeros y televidentes. Gero no solo compite, también inspira.

Recientemente, el joven deportista y artista fue protagonista de un momento que causó conversación entre los seguidores del programa: sufrió un duro golpe durante el ‘Desafío Millonario’, situación que puso a prueba su fortaleza física y mental.

La inspiración detrás de ‘Gero’, del ‘Desafío’: su madre, María Paula Gutiérrez

Más allá de lo que se ve en la pantalla, ‘Gero’ ha compartido en varias ocasiones la importancia de su familia en su vida, en especial la relación cercana que mantiene con sus padres.

Su cuenta oficial de Instagram es testigo de esa faceta íntima y personal, en la que deja ver no solo su amor por el deporte y el arte, sino también la profunda admiración que siente por su madre, María Paula Gutiérrez, esposa de Juan Pablo Ángel, exfutbolista de la Selección Colombia.

La progenitora del joven ha sido su guía y apoyo en cada uno de los proyectos que ha emprendido, acompañándolo tanto en su carrera artística como en sus retos deportivos.

En enero de 2017, ‘Gero’ publicó la primera fotografía relacionada con sus padres: una imagen en la que se les veía disfrutando de un vuelo juntos. Desde entonces, ha compartido varias postales al lado de su mamá, siempre acompañadas de mensajes llenos de gratitud y cariño.

Uno de los más recordados fue el que escribió en una fecha especial: “Mi mamá. Mi mejor amiga. Mi mundo absoluto. Feliz día de la madre a la mujer más empoderadora, hermosa e inspiradora que conozco. Te amo madre”. Palabras que reflejan la estrecha relación que sostiene con ella y el papel fundamental que cumple en su vida.

En ‘Día a día’, la madre del competidor también confesó que no puede evitar llorar al verlo sufrir en las pruebas. “El día que le salieron ampollas, yo no paraba de llorar, y Juan Pablo y Tomás, mi otro hijo, me preguntaban qué me pasaba”, relató entre risas y lágrimas.

El legado de su padre y la unión familiar

Por otro lado, ‘Gero’ también ha resaltado la ‘influencia’ de su padre, el reconocido exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, de quien heredó la disciplina, la pasión por el deporte y el compromiso con lo que se propone.

Juan Pablo y María Paula se conocieron cuando eran apenas unos niños, alrededor de los 11 años, y desde entonces han construido una historia juntos que trascendió fronteras durante el periplo internacional del futbolista.

En 2001, su unión se consolidó aún más con la llegada de su primogénito, Gerónimo, quien transformó por completo la vida de la pareja. Años más tarde, la familia creció con el nacimiento de Tomás y Pascual, los hermanos menores de ‘Gero’, completando así un núcleo familiar unido y sólido que ha acompañado cada paso de sus integrantes.

El paso de ‘Gero’ por el ‘reality’ de competencia ha dejado claro que no solo se trata de un competidor fuerte, sino de un joven que lleva consigo los valores inculcados por su familia. Su nobleza, autenticidad y disciplina lo convierten en un referente para muchos televidentes que lo siguen noche tras noche en Caracol Televisión.

