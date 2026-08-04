La familia del exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete entregó una noticia alentadora sobre su estado de salud, luego de la delicada cirugía a la que fue sometido por un agresivo cáncer que afectó una de sus piernas.

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De acuerdo con la información compartida por el periodista Óscar Ostos, la intervención quirúrgica se desarrolló según lo previsto y el exdelantero, de 73 años, permanece en proceso de recuperación posoperatoria.

El procedimiento consistió en la amputación por encima de la rodilla de su pierna izquierda, una decisión médica tomada para frenar el avance de un sarcoma recurrente que le había sido diagnosticado hace tres meses.

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La enfermedad había reaparecido después de que inicialmente le retiraran el tumor y se intentara reconstruir la zona afectada. Sin embargo, el tratamiento no logró contener el cáncer, por lo que los especialistas determinaron que la amputación era la mejor alternativa para preservar su vida.

¿Qué le pasó a Eduardo Emilio Vilarete?

En los últimos meses, el histórico exfutbolista enfrentó una dura batalla contra un sarcoma de comportamiento agresivo. Tras una primera cirugía para extraer el tumor y reconstruir la pierna, la enfermedad volvió a manifestarse, obligando a los médicos a optar por una intervención más radical.

Luego de la operación, sus familiares informaron que la cirugía fue exitosa y que ahora el exjugador permanece bajo observación médica mientras avanza su recuperación.

La noticia generó múltiples mensajes de apoyo por parte de aficionados y personas vinculadas al fútbol colombiano, que han acompañado de cerca la situación del exgoleador.

¿Quién es Eduardo Emilio Vilarete?

Eduardo Emilio Vilarete es recordado como uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. Conocido como ‘El Loco’, dejó huella por su capacidad goleadora y su entrega dentro del campo.

A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y Unión Magdalena. Con el conjunto antioqueño conquistó dos títulos de la liga colombiana, consolidándose como una de las figuras del equipo en esa época.

Además, hizo parte de la Selección Colombia, con la que representó al país en diferentes compromisos internacionales, convirtiéndose en uno de los atacantes más recordados de su generación.

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Ahora, el histórico exfutbolista afronta una nueva etapa fuera de las canchas, mientras continúa su proceso de recuperación acompañado por su familia y con el respaldo de quienes han seguido su trayectoria en el fútbol colombiano.

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