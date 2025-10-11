Una leyenda del fútbol colombiano, Eduardo Julián Retat, tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica en Santa Marta después de sufrir un infarto en su casa, generando consternación en el ámbito deportivo nacional. Sin embargo, después de una exitosa cirugía y un favorable pronóstico a su recuperación, el cariño y apoyo de la comunidad hacia el exjugador y reconocido entrenador ha sido evidente.

No fue solo su habilidad en el campo, sino su liderazgo y compromiso con el desarrollo del deporte en Colombia lo que le ganó el respeto de colegas, seguidores y medios de comunicación. Entre lo que se sabe, después de su emergencia médica, sus excompañeros, periodistas y fanáticos han expresado sus esperanzas de una rápida y completa recuperación.

El Diario La Libertad informó que Eduardo Julián Retat se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 9 de octubre tras sufrir un infarto. La rápida acción de los médicos permitió que le destaparan una arteria que estaba obstruida y actualmente se recupera con satisfacción.

Aunque Retat continúa bajo observación médica, se encuentra estable y se espera que en los próximos días avance en su recuperación, señaló Blu Radio.

Como jugador, Retat defendió a equipos de renombre como el Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, donde ganó dos títulos de liga en 1973 y 1976. También fue convocado a la Selección Colombia tanto en categorías Sub-23 como mayores, siendo clave en el equipo subcampeón de América en 1975.

Después de colgar sus botas en 1979, no abandonó los campos de fútbol sino que se pasó a la banca. Inició su carrera como director técnico en 1981 con el Deportivo Cali y desde entonces ha entrenado a varios equipos colombianos y ha representado al país en competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 con la Selección Juvenil.

Durante su carrera como entrenador, Retat lideró no solo equipos de alto perfil sino también escuadras menos reconocidas, demostrando su compromiso con el fortalecimiento del deporte en todos los niveles.

