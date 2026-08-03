Una grave situación se presentó en la tarde de este domingo, 2 de agosto, en el estadio Jaraguay de Montería en el compromiso entre Jaguares y Atlético Nacional, correspondiente a la segunda fecha del fútbol profesional colombiano.

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Cuando el compromiso iba 3-0 a favor del cuadro antioqueño, el árbitro tuvo que parar el encuentro cuando aún corría el primer tiempo, puesto que en las graderías se desató una batalla entre los mismos hinchas de Nacional.

Lo primero que se pudo ver fue que los aficionados se comenzaron a atacar entre ellos con golpes y demás, pero luego salió a la luz otro video en el que se ve que llovían sillas, lo cual es muy grave porque estos mal llamados hinchas dañaron la infraestructura del escenario deportivo.

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Este es el video que se conoció:

Así se vio desde mi ángulo la pelea de los hinchas de Nacional en el Jaraguay🤦🏼 pic.twitter.com/S6v6rA8Y3a — Keyla Jiménez (@KeyJimenezF) August 2, 2026

Esta es una situación muy grave porque refleja que la violencia sigue presente en el fútbol, al punto de que sigue alejando familias y jóvenes de las canchas de fútbol.

Además, lo más complicado de la situación es que por más de que los que protagonizaron los desmanes fueron los aficionados de Nacional, los que van a pagar los platos rotos son los de Jaguares, puesto que al oficiar como locales debían garantizar la seguridad, el orden público y demás.

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Lo cierto es que al final el equipo de Lucas González ganó por 0-3 de forma muy contundente, lo que le permitió sumar los primeros tres puntos recordando que en la primera fecha no pudo jugar por cuestiones logísticas en el estadio de Tunja frente al Boyacá Chicó.

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