Este martes, 21 de julio, volvió oficialmente el fútbol de clubes con el reinicio de la Copa Sudamericana, pues ya se comenzaron a disputar los ‘playoffs’ con los equipos que quedaron segundos en primera ronda contra los que cayeron de la Copa Libertadores.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Graves amenazas de los hinchas de México a los ingleses, en pleno partido del Mundial)

Uno de los partidos fue entre Nacional de Uruguay y Tigre de Argentina, que sorprendió en el resultado porque el conjunto argentino ganó por 0-3 en condición de visitante, lo cual prácticamente liquidó la serie, pese a que falta el compromiso de vuelta.

Este fue el resumen del encuentro:

Lee También

Ahora, lo grave estuvo cuando terminó el encuentro, puesto que los aficionados se encontraron fuera del estadio y se desató una dura pelea.

Sin embargo, la situación se escaló al punto de que los hinchas del equipo uruguayo cogieron a disparos los buses de los hinchas argentinos, lo cual, según las autoridades, dejó a una persona herida porque sufrió de una herida en la pierna.

Estas son las imágenes de la situación:

Luego del 3-0 de Tigre a Nacional en el GPQ por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana, hubo disparos con armas de fuego contra los micros que trasladaban a hinchas del Matador en la ruta 1 y Civils. Hay por lo menos un herido de bala en pierna y pie. ℹ️ y 📹 @jpromeroh pic.twitter.com/87T2F5x99M — SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2026

En Uruguay le empezaron a disparar al colectivo de los hinchas de Tigre después del partido por la Sudamericana. La campaña de odio contra los argentinos está llegando al límite. Esto es gravísimo. La Conmebol y todos los demás organismos tienen que intervenir, investigar y… — Martín Dandach (@MartinDandach) July 22, 2026

🚨🇺🇾🇦🇷 Después del triunfo de Tigre en Uruguay contra Nacional, personas del cuadro Uruguayo ATACARON A BALAZOS los micros de la gente de El Matador de Victoria. HAY VARIOS HERIDOS, pero por suerte ninguno corre riesgo o es de gravedad. pic.twitter.com/1fGiesWiyI — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 22, 2026

Esta es una situación bastante delicada que debe ser revisada por las autoridades correspondientes, puesto que esto ya ni siquiera fue una pelea fuera del estadio, sino un intento de asesinato por parte de los hinchas de Nacional contra los aficionados de Tigre.

(Ver también: Mexicanos golpearon a joven que vestía camiseta de Selección Colombia durante celebración)

Esto demuestra que en Sudamérica aún no hay tolerancia ni ganas de mejorar, teniendo en cuenta que torneo a torneo se siguen presentando esta clase de situaciones en los escenarios del continente.

* Pulzo.com se escribe con Z