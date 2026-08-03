En las últimas horas se conoció que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen prevista su boda para el próximo sábado 8 de agosto en la isla portuguesa de Madeira, lugar natal del futbolista.

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Así lo reveló el medio británico The Sun, que explicó que la pareja habría elegido la histórica Catedral de Funchal para la ceremonia religiosa y el hotel de cinco estrellas Savoy Palace para la recepción posterior.

La catedral de la capital de Madeira estaría reservada para una ceremonia de gran magnitud ese sábado, explicó el mismo medio. Las bodas en ese templo, de más de quinientos años de antigüedad, suelen comenzar a las tres de la tarde, hora local.

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Fuentes locales citadas por el periódico británico indican que Ronaldo, de 41 años, y Georgina, de 32, también habrían reservado el cercano Savoy Palace para la celebración. Un informante señaló al medio que “se ha informado a los huéspedes del hotel que dos pisos estarán fuera de uso el viernes y el sábado, así como varias zonas de bar”.

La información de The Sun llega después de que circularan rumores sobre una posible boda el sábado primero de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra. Esos reportes, que incluían una supuesta invitación, fueron desmentidos por medios como ¡HOLA!, que confirmaron que el recinto permanecía abierto al público y tenía programado un espectáculo esa misma noche. La pareja no se casó ese fin de semana.

Ronaldo y Georgina se comprometieron formalmente en agosto de 2025, tras casi una década de relación. Georgina anunció el compromiso en Instagram con una fotografía de sus manos entrelazadas en la que se apreciaba un anillo de gran valor.

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El futbolista, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, conoció a la modelo hispano-argentina en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. Ambos tienen varios hijos en común.

La elección de Madeira tiene un fuerte componente simbólico. Ronaldo nació y creció en Funchal, donde dejó su familia a los 12 años para unirse a las categorías inferiores del Sporting de Lisboa. La ciudad cuenta con una estatua en su honor y un hotel que lleva su nombre.

El regreso a su isla natal para el matrimonio representaría, según el enfoque de The Sun, un cierre de ciclo personal para el deportista.

El futbolista y su pareja han mantenido en privado los detalles de la organización de su boda, en línea con el deseo de Georgina de celebrar una ceremonia discreta, según declaraciones anteriores de personas cercanas a la familia.

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