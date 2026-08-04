Ya pasaron varias semanas desde que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 y hay muchos aficionados que siguen dolidos por la eliminación frente a Suiza, ya que consideran que el conjunto nacional merecía más por el nivel que venía mostrando.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Hacen oficial la fecha del próximo partido de la Selección Colombia; será en Estados Unidos)

De hecho, a las publicaciones de los futbolistas los aficionados les comentan cosas negativas y muchas críticas, al punto de que varios ya comenzaron a responder porque no aguantan esta situación.

Uno de los que se metió en una discusión fue el jugador Johan Mojica, a quien le cuestionaron mucho los centros durante la Copa del Mundo y aún lo siguen haciendo.

Lee También

Es más, un aficionado le escribió en una publicación: “Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar”, con una cara de sonrisa.

Ante esto, el jugador le respondió: “Está bien, quizás no sé centrar pero si sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien usted, que yo sigo facturando”.

🇨🇴‼️ “No sé centrar pero SÍ SÉ HACER PLATA, cosa que usted no sabe hacer” 😳 La respuesta de Johan Mojica a un seguidor en redes sociales. 📲⛔️ Luego eliminó el comentario. pic.twitter.com/1m2xYqZrvS — Toque Sports (@ToqueSports) August 4, 2026

Este ha sido un comentario que ha dado mucho de qué hablar, puesto que ahora el resto de opiniones de las personas van enfocados hacia la respuesta del jugador, pues le dicen que si ya está haciendo plata, que qué pena por no hacer tanta plata como él y más.

Lo cierto es que Mojica ya se reintegrará a los trabajos con el Mallorca para preparar la próxima temporada, pues ahora le quedan dos compromisos de pretemporada antes de iniciar el campeonato oficialmente.

(Ver también: Aparece nueva versión de supuesta pelea de Jhon Jáder Durán en Selección: “Lorenzo no cayó”)

El primero será vs. PSG este miércoles, 5 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, para luego medirse al Elversberg el sábado 8 de agosto con horario aún por definir.

Su primer partido de la temporada será contra el Valladolid el sábado, 15 de agosto, a las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z