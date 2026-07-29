Este martes 28 de julio, el periodista César Augusto Londoño dio a conocer una nueva versión sobre el supuesto altercado protagonizado por el delantero Jhon Jáder Durán en el camerino de la Selección Colombia.

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En el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, el comunicador desmintió que el jugador hubiera agredido físicamente al técnico Néstor Lorenzo y que este último hubiera terminado en el suelo, al tiempo que sugirió que la explicación entregada por Durán a su exentrenador Alberto Suárez podría no coincidir con lo ocurrido.

Londoño explicó que decidió indagar nuevamente el tema a raíz de las recientes declaraciones de Suárez. “Hice una investigación en la que le pregunté a dos jugadores de la selección Colombia y a otras dos personas, aparte de las cuatro que había consultado un año atrás, si era cierto que Jhon Jader Durán le había pegado a Néstor Lorenzo y me dijeron que es falso”, sostuvo Londoño en el mencionado programa.

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⚽ “Es una mentira, Lorenzo no cayó en ningún agarrón con Jhon Jader Durán” 🎙️Steven Arce y César Augusto Londoño en #ElPulsoDelFutbol en #ASColombia pic.twitter.com/v8cX5pEtkP — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 29, 2026

El periodista detalló el alcance de sus consultas. “Eran, en total, cuarenta personas en el camerino de la selección Colombia. Los 26 jugadores que pertenecían a la convocatoria, el cuerpo técnico y los directivos. Siete de esas 40 coinciden en que esa versión es falsa. Que de pronto hubo un encontronazo entre Durán y Lorenzo, pero que nadie cayó al piso. Dos jugadores de la selección me lo volvieron a confirmar”, afirmó Londoño.

Con estas palabras, Londoño se separa de la versión más reciente que circuló en redes sociales, donde Alberto Suárez, técnico de Envigado y formador de Durán en sus inicios profesionales, contó en el pódcast ‘Un Break’ lo que el delantero le habría relatado.

Según Suárez, Durán le aseguró que no hubo una agresión intencionada: el jugador tenía agarrado a un compañero mientras le hacía un reclamo, Lorenzo lo sujetó por la espalda para separarlos, Durán no se dio cuenta de que se trataba del entrenador, movió los brazos para liberarse y, en ese movimiento, el técnico terminó en el piso.

Acá, lo dicho por Alberto Suárez:

Una nueva versión sobre lo que pasó con John Durán en la selección Colombia. La dio el técnico Alberto Suárez por lo que le contó el jugador sobre los hechos, en 🎥 @Unbreakoficial @Luilondo11 @nicosierra pic.twitter.com/Lhho7NF30B — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 28, 2026

Londoño no cuestionó la buena fe de Suárez, pero sí planteó dudas sobre la veracidad de lo que el futbolista le habría contado. “De ser así, eso lo alejaría aún más de la selección Colombia, porque estaría mintiendo al respecto. No dudo de lo que dijo Suárez, pero que Durán se ponga con mentiras, deja mucho que desear”, aseguró el periodista en Caracol Radio.

El episodio que originó todas estas versiones se remonta al 6 de junio de 2025, cuando Colombia empató 0-0 con Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas.

Durán fue titular, pero salió al descanso. Ese mismo día comenzó a circular una versión que apuntaba a que el delantero había entrado al camerino insultando y manoteando a sus compañeros, y que al intentar calmar la situación, Lorenzo fue agarrado de la camiseta y zarandeado por Durán. Otras versiones de entonces hablaban de empujones y de la intervención de jugadores como James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Tanto Néstor Lorenzo como varios integrantes del plantel negaron en su momento que hubiera ocurrido una pelea. El técnico argentino habló de “mala leche” e “inventar cosas absolutamente inexistentes”. Durán también salió a desmentir los rumores en aquella ocasión. Sin embargo, el delantero no volvió a ser convocado por Lorenzo y abandonó la concentración de aquella fecha FIFA alegando molestias en la espalda.

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