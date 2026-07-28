Una nueva iniciativa de Gianni Infantino volvió a poner a la Fifa en el centro de la controversia. Aunque el organismo asegura que el objetivo es conseguir más recursos para desarrollar el fútbol en todo el mundo, la propuesta consiste en abrir la puerta a inversionistas privados para que participen en el negocio del Mundial, una idea que ya ha sido duramente cuestionada en Europa.

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El proyecto plantea la creación de una nueva empresa comercial denominada FIFA Forward Enterprise, que tendría la misión de captar hasta 4.200 millones de dólares de inversionistas externos.

Ese dinero serviría para ampliar el programa FIFA Forward y elevar la inversión total en el desarrollo del fútbol por encima de los 10.000 millones de dólares, aprovechando que el ciclo del Mundial de 2026 dejará ingresos récord superiores a 13.000 millones de dólares.

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Cómo es la idea de la Fifa

Según reveló el periodista Martyn Ziegler, de The Times, el plan va mucho más allá de aumentar los recursos para las federaciones. La propuesta contempla vender participaciones económicas relacionadas con la Copa del Mundo a inversionistas privados, una fórmula inédita para el torneo más importante del fútbol.

La iniciativa incluso habría sido discutida con personas vinculadas a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y permitiría que las 211 federaciones afiliadas a la Fifa recibieran participaciones valoradas en millones de dólares. Al mismo tiempo, el organismo mantendría el control absoluto sobre la gobernanza, la organización del Mundial y la toma de decisiones.

Ese punto ha sido uno de los más criticados, pues varios dirigentes consideran que se pretende convertir el principal activo del fútbol mundial en un producto financiero.

Uefa, furioso contra la Fifa

La respuesta más fuerte llegó desde la Uefa, que rechazó la iniciativa al considerar que trata la gobernanza del deporte como si fuera un activo negociable.

Las críticas también se trasladaron a las redes sociales, donde numerosos aficionados cuestionaron que la Fifa busque nuevos mecanismos para obtener recursos pese a atravesar el mejor momento económico de su historia. Las proyecciones indican que el organismo ingresará más de 13.000 millones de dólares durante el ciclo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En medio de la polémica, comenzaron a circular versiones sobre un creciente inconformismo entre varias federaciones europeas. Incluso, algunos usuarios en redes sociales han pedido que distintos países abandonen la Fifa, mientras también surgieron reportes de que algunas asociaciones del continente estudian un eventual boicot a futuros Mundiales y que la Uefa tendría previsto abordar el tema en una reunión extraordinaria.

(Ver también: Confirman que el próximo Mundial tendrá más selecciones y crece la discusión; así lo anunciaron)

Por ahora, la propuesta deberá ser sometida a votación de las 211 federaciones miembro. Si recibe el respaldo necesario, la Fifa avanzará con uno de los cambios comerciales más ambiciosos y polémicos de su historia reciente, una iniciativa que para sus defensores permitirá aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol, pero que para sus críticos representa un paso más hacia la comercialización del deporte más popular del planeta.

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