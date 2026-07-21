El Mundial 2026 ya llegó a su final, pues este domingo, 19 de julio, la Selección España consiguió su segundo título al derrotar a Argentina por 1-0 gracias al gol anotado por Ferrán Torres en el tiempo extra del compromiso que se jugó en Nueva York.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Furiosa reacción de Vélez por propuesta de Mundial 2030 con 64 equipos: “Inmoralidad”)

Con esto, la Fifa cerró un evento masivo que salió bastante bien, más allá de las críticas, polémicas y más que hubo porque se clasificaron más selecciones y por todo el tema comercial que hubo alrededor del campeonato.

Ahora, los ojos están puestos en la próxima Copa del Mundo, que será en 2030 con sedes en Argentina, Uruguay y Paraguay por el centenario y luego en Portugal, España y Marruecos como sedes principales.

Lee También

Cuántas selecciones jugarán el Mundial 2030

Ahora, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ha insistido en que la próxima Copa del Mundo debería jugarse con 64 selecciones, ya que eso le abre la posibilidad a que más equipos puedan jugar el torneo más importante de todos, pero eso ha sido cuestionado por muchos otros dirigentes.

Sin embargo, en las últimas horas el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que la próxima cita orbital sí será de este tamaño y con esa cantidad de equipos.

Así lo informó Domínguez:

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

“El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”, escribió, horas después, el presidente de esta entidad.

Eso abre muchas discusiones, ya que en Sudamérica, por ejemplo, y con estas tres selecciones ya clasificadas, se terminarían las Eliminatorias tal y como se les conoce, por lo que queda esperar qué pasará con las fechas Fifa de aquí a 2030.

(Ver también: España será escenario de la final del Mundial 2030: así se prepara para liderar el torneo centenario)

Infantino, por su parte, aún no ha dicho nada al respecto, pero se estima que sea pronto junto al balance general de lo que fue la Copa del Mundo 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

* Pulzo.com se escribe con Z