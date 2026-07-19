Luego de una final de la Copa del Mundo 2026 que mantuvo en vilo a millones de aficionados en todo el planeta, con un duelo épico y lleno de emoción entre Argentina y España, el fútbol global gira la mirada hacia la próxima gran cita. El torneo del centenario promete ser histórico no solo por celebrarse los 100 años de la primera Copa del Mundo, sino por su formato inédito que unirá tres continentes.

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La Fifa confirmó que Marruecos, Portugal y España serán los anfitriones principales del Mundial 2030. La mayoría de los partidos, incluyendo las fases decisivas y la gran final, se disputarán en estadios de estos tres países, que combinan tradición europea con la pasión del norte de África.

España, con su experiencia de 1982, y Portugal aportarán infraestructura de primer nivel, mientras que Marruecos debutará como sede y llevará el torneo por primera vez a territorio africano.

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Para conmemorar el centenario de la edición inaugural de 1930 en Uruguay, se jugarán tres partidos de celebración en Sudamérica: uno en Argentina, otro en Uruguay y el tercero en Paraguay. Estos encuentros inaugurales rendirán homenaje a la historia del fútbol sudamericano y permitirán que las selecciones locales vivan la fiesta en casa.

Seis países clasificarán de forma automática: los tres anfitriones principales (Marruecos, Portugal y España) y los tres sudamericanos (Argentina, Uruguay y Paraguay).

El formato base se mantiene en 48 selecciones, similar al que se estrenará en 2026, con 104 partidos en total. Sin embargo, el mundo del fútbol ya especula con una posible expansión a 64 equipos, una idea que Gianni Infantino y la Fifa están evaluando seriamente.

De concretarse, sería el torneo más inclusivo de la historia, abriendo más puertas a naciones emergentes y ampliando el espectáculo.

Este Mundial único atravesará hemisferios y temporadas: comenzará en Sudamérica en junio y se trasladará rápidamente a Europa y África. Los aficionados podrán disfrutar de una fiesta multicultural que promete estadios llenos, rivalidades intensas y momentos inolvidables.

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De esta manera, queda ver cómo serán las Eliminatorias sudamericanas, recordando que con estos tres equipos ya clasificados, no tendría sentido que el resto luchen por meterse al torneo.

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